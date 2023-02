Botrány a TikTokon! Titokban leskelődnek a magyar sztárok után - Videó

A TikTok óriási népszerűségnek örvend, azonban ez is a hátránya ennek a közösségi média felületnek, hiszen szinte lehetetlen kiszűrni rajta a káros, nem oda illő tartalmakat, arról nem is beszélve, hogy olyan embereknek is teret ad, akiket távol kellene tartani az ilyesfajta szerepléstől... Sajnos nem csak külföldön probléma ez, hanem hazánkban is. Az elmúlt napokban ugyanis olyan videók kerültek fel az oldalra, ahol magyar TikTok-sztárokat követ egy "Kbéci" nevű profil. Boltban, parkolóházban és a nyílt utcán is a fiatalok nyomába ered, felveszi őket videóra, majd feltölti a TikTokra...

Félelmetes, amit az egyik TikTok-felhasználó művel... Fotó: Pixabay

Az egyik megfigyelt áldozathoz el is jutott a felvétel, aki személyesen jelentkezett be egy videóban és elmondta, hogy ez nagyon nincs rendben...

Általában nem szoktam reagálni, de ez nagyon nem oké... Hogy valaki követi a másikat, rögzíti, majd feltölti az internetre, ez nem oké. Ez nagyon nem oké!

- fogalmazott a 240 ezres követőtáborral rendelkező Réka, ám nem ő az egyetlen, akit követtek... Egy másik, szintén nagyobb követőbázissal büszkélkedhető lányt például egy boltban videózott le a profil készítője, melyhez csak annyit írt: "Megvagy!". Láthatóan nem csak a felvételen szereplőknél, de a videók nézőinél is kiverte a biztosítékot Kbéci, s bár több százezer megtekintésnél jár, azokat a kommenteket nem tette zsebre, amiket kapott...

- Azt hiszem, elegendő bizonyíték gyűlt össze ellened! - írta valaki.

- Jézusom, töröld le ezt a videót... - reagált egy másik kommentelő, míg van, aki szerint a rendőrséghez kellene fordulni.

Jelenteni kell a rendőrségen... Nem normális!

Az, hogy mi lesz ennek az őrült rajongásnak a vége, nem tudjuk, mindenesetre a profil üzemeltetője veszélyes játékot játszik... A kérdés csak az, hogy vajon meddig ad teret mindennek a TikTok?

Betilthatják a TikTokot Európában

Bár az egyik, ha nem a legnépszerűbb platformnak számít a TikTok, mégis rengeteg gond akad vele. Főként az, hogy az applikáció nem cenzúrázza a problémásnak ítélt tartalmakat, azaz a fiatal közönség olyan dolgokat is láthat, amelyeket nem kéne... Éppen ezért az Európai Unió belső piacáért felelős biztos azt is belengette, hogy akár be is tilthatják a platformot...

Nem fogunk habozni, hogy a szankciók teljes skáláját alkalmazzuk polgáraink védelme érdekében, ha az ellenőrzések során azt tapasztaljuk, hogy nem felelnek meg maradéktalanul az irányelveknek

– figyelmeztetett Thierry Breton, aki korábban már hasonló büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba a Twitterrel szemben is, ha annak új vezérigazgatója, Elon Musk nem tartja be az EU cenzúraszabályait. Az uniós tisztviselő egyébként most éppen a Twitteren tette közzé követeléseit, hangsúlyozva, hogy a TikTok fiatalabb közönséget vonzó képessége nagyobb felelősséggel jár.