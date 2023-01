Betilthatják a TikTokot Európában

Betilthatják az Európai Unióban a TikTokot, ha az nem cenzúrázza a problémásnak ítélt tartalmakat – ezzel fenyegetőzött az EU belső piacáért felelős biztosa, aki tárgyalt a kínai közösségi média vezetőjével.

Búcsút inthetünk a TikToknak? Fotó: Pixabay

Nem fogunk habozni, hogy a szankciók teljes skáláját alkalmazzuk polgáraink védelme érdekében, ha az ellenőrzések során azt tapasztaljuk, hogy nem felelnek meg maradéktalanul az irányelveknek

– figyelmeztetett Thierry Breton, aki korábban már hasonló büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba a Twitterrel szemben is, ha annak új vezérigazgatója, Elon Musk nem tartja be az EU cenzúraszabályait. Az uniós tisztviselő egyébként most éppen a Twitteren tette közzé követeléseit, hangsúlyozva, hogy a TikTok fiatalabb közönséget vonzó képessége nagyobb felelősséggel jár.

Egyébként az Európai Unió nem az első a világon, amely a TikTok kiűzetését fontolgatja. Az Egyesült Államokban is többször felvetették már, hogy részleges vagy teljes tilalmat rendelnek el a kínai kormányhoz kötődő platform ellen. Míg azonban az amerikai kezdeményezés mögött adatbiztonsági aggályok állnak, addig az EU-ban új digitális szolgáltatási törvényében foglalt szabályok szolgálnak apropóul.