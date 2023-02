Berki Krisztián kislányai miatt Mazsinak be kell tartania Hódi Pamela szabályait

Sokat sírt és őrlődött magában Hódi Pamela, amikor még évekkel ezelőtt elköltözött Berki Krisztiántól a kislányával, Natival és belecsöppent a nagybetűs Életbe.

Fotó: hot!

„Soha nem a közvélemény vagy a követőim bántottak, Krisztiánnal ment a harc, másfél évig tartott a pereskedés. Utána a Mazsival közös médiaszerepléseik is sokszor kicsináltak a négy fal között, mivel többször átlépték azokat a határokat, amiket egy édesanya elvisel. A nyilvánosság előtt tűrtem, hogy védjem a gyerekemet. Ő többet mutatott a lányunk magánéletéből, ezért én inkább visszavettem. Az elmúlt két-három évben még inkább úgy éreztem, hogy zárnom kell” - nyilatkozta a hot! magazinnak Pamela. Hozzátette, Nati nagyobb lett, már kezdi érteni, mi az, hogy internet, híradó, újság, internetes platform.

Tavasszal lesz egy éve, hogy megtörtént Berki Krisztián tragédiája.

A maximális összetartásunk, négyünk kis egysége segített át a tragédián. Voltak mélypontok, majd jöttek jobb napok. Rengeteget beszélgettünk, és amikor csak lehetett, kifejeztük a szeretetünket szóban és testbeszéddel. Igyekeztünk odafigyelni egymás rezgéseire. Nati minden rezdülését érzem: már látom a tekintetéből, mit érez, mit gondol. Ugyanígy van ez Bencével is

- fogalmazott az édesanya.

A magazinnak beszélt arról is, hogy a volt anyósával sikerült-e megállapodnia, hogy mikor láthatja az unokáját.

„Erről is határozott elképzelésem van. Amíg a szabályaimat betartják, mindenki találkozhat a lányommal, az ő érdekeit szem előtt tartva. Júliával ki tudtunk alakítani egy megfelelő kapcsolatot. Tudnak találkozni, legutóbb én vittem le hozzá Natit Tatabányára. Megkértem azonban, hogy amit az unokája bizalmasan mond neki, azt ne mondja el senkinek. Nem fogom gátolni Natit, hogy találkozzon a rokonaival, amíg szívesen megy. Ez Emmára is érvényes, de a szabályok betartásában Mazsinak is partnernek kell lennie. Egyelőre jól haladunk”