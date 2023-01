„Én abba belehaltam volna” – válása utáni fájdalmas időszakról vallott Feke Pál

Mesés szerelemnek indult a Feke Pál és a gyönyörű sportoló, Gyenesei Leila kapcsolata, mégis válás lett a vége. A Junior Príma és Artisjus-díjas magyar színészre azóta rátalált a szerelem, de most kendőzetlen őszinteséggel mesélt a válás utáni időszakról.

„Nagyon megviselt, főleg az, hogy a kislányom nincs velem mindig. Én rengeteget vagyok a kislányommal, erre nagyon büszke vagyok. Szinte felesben él, egy picit többet van az édesanyjánál. Én igyekszem most is olyan édesapa lenni – amiben a Nóri is elképesztő társam –, hogy a Miminek amit csak lehet, megadjuk. Én majdnem a fele időmben vele vagyok, minden egyes dologban, ami a kislánynak az életében fontos, ott vagyok. És én erre nagyon büszke vagyok. Szeretnék majd egyszer úgy visszanézni erre, hogy én mindent megtettem.

Én elképzelhetetlennek tartottam, hogy kéthetente lássam a kislányomat, én belehaltam volna abba...

– fogalmazott a Fix TV Bóta Café című műsorában Feke Pál, aki több év egyedüllét után ismerkedett meg jelenlegi párjával, Mészáros Nóra műsorvezetővel. A színész a tévé képernyőjét szúrta őt ki.

Ilyen nekem még az életemben nem volt, hogy első látásra valakibe beleszeressek ilyen mértékig

– mondta ezzel kapcsolatban Feke Pál, aki szeretne majd közös gyermeke jelenlegi párjával is.