Meglepő dolgot szúrtak ki a kommentelők: valóban szakított Szigligeti Ivett és Dudás Miki?

Otthona minden szegletébe betekintést engedett Szigligeti Ivett. A sztáranyuka kendőzetlen őszinteséggel mutatta be a valóságot: hogyan is néz ki egy lakás, ahol két kisgyermek is él. Legújabb TikTok videójában a takarítási rutinját mutatta meg, amit imádtak a rajongói. Lapunk azonban figyelmes lett egy jelentős részletre.

A lakás minden pontjáról hiányoznak a férfi holmik. Sem egy férfi cipő, kabát, vagy borotva nem látszik a mindent megmutató felvételeken. Ez arra utalhat, hogy férje, Dudás Miki nem él velük egy háztartásban.

Nem sokkal második gyermekük születése után, tavaly ősszel röppent fel a pletyka, miszerint a sztárpár külön él. Egy reggeli műsorban Ivett akkor diplomatikusan ezt nyilatkozta:

„Mindenhol vannak hullámvölgyek, Miki is részt vesz a kicsikkel való foglalkozásban, de ha azt kérdezik tőlem, hogy kinek köszönhetem a legtöbbet, akkor egyértelműen anyáéknak. Azért emelem ki a szüleimet, mert úgy érzem, hogy szerencsés vagyok.”