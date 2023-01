Kiderült az igazság: Szomorú sorsa lett Pécsi Ildikó imádott kertjének

Tavaly december elején írt arról az egyik napilap, hogy a két éve elhunyt Pécsi Ildikó minden bizonnyal mosolyogna fentről, ha látná, mi történt imádott gödöllői otthonával. Ezt nyilatkozta legalábbis a néhai színésznő fia, Szűcs Csaba.

Fotó: Sulyok László

"Nyugodt szívvel megyek arrafele, mert a ház nagyon jó kezekbe került. Egy szimpatikus házaspár vette meg, ők kutyákkal is foglalkoznak és imádják a növényeket. Semmit nem változtattak sem az épületen, sem a kerten. Úgy ápolják édesanyám legendás növényeit, mint ahogyan ő tette. Biztos vagyok benne, hogy anyukám mosolyogva nézi fentről az otthonát, hogy milyen szépen vigyáznak rá" - nyilatkozta akkor Csaba, csakhogy sajnos mégsem így alakult a kert sorsa.

Építkezés zajlik a hajdani kert területén Fotó: Bors

A Bors megtudta, hogy bár a ház valóban megmaradt, a gyönyörű telket hat részre osztották fel, ami azt jelenti, hogy Ildikó imádott kertje szinte megsemmisült, a számára oly fontos fák nagy részét is ki kellett vágni.

Hat részre osztották fel a gyönyörű parkot Fotó: Bors

"A ház maga megmaradt, de a telekből nem maradt semmi, ahogy a kertből sem. Szomorú látvány, annyi bizonyos. Valamelyik területen már zajlik az építkezés, ikerházakat fognak felhúzni" - árulta el a Borsnak egy neve elhallgatását kérő informátor, aki képeket is küldött az építési munkálatokról.

Az épület, s a körülötte lévő növényzet megmaradt Fotó: Bors

A Ripost még korábban számolt be arról, hogy Pécsi bizalmasa és egyben fogadott fia, L. Péterfi Csaba tavaly megmenekítette Ildikó két kedvenc fáját.

„December 5-én, Ildikó halálának első évfordulóján nyílik egy állandó kiállítás róla, aminek már zajlanak a munkálatai. A Művészetek Házának a belső kertjét pedig Ildikóról fogjuk elnevezni. Ezért találtam ki, hogy a két kedvenc liliomfáját elhozzuk a kertjéből. Az egyiket a Kossuth-díja után kapta Gödöllő városától, a másodikat pedig tőlem a hetvenedik születésnapjára. Az egyik a Művészetek Háza mellett áll most, a másodikat pedig a már említett belső kertbe ültettük át” – mesélte néhány hónapja a Ripost-nak L. Péterfi Csaba, aki a néhai színésznő néhány kedvenc növényét a saját kertjébe ültette át, hogy örökké Pécsi Ildikó jusson róluk eszébe.

Pécsi Ildikóról egyébként köztudott volt, mennyire imádja a fákat és a növényeket. Fogadott fia, L. Péterfi Csaba korábban így nyilatkozott erről a sajtónak:

„Itt van a kertben még az a hatalmas, Borzaskának elnevezett gesztenyefa is, amit Ildikó nagyapja tett földbe. Itt virul nyaranta a magnólia, nagyobbik unokája születésének emléke. Ildikó szinte mániákusan ültette a fákat és beszélgetett velük. Tucatnyi madáritató van az arborétumnak is beillő kertben. Imádott itt üldögélni, sétálni Lajos bácsival, és figyelni, hallgatni a rengeteg, hozzájuk szokott énekesmadarat, még néhány madárfészket is megőrzött. Autóbalesete után járókeretre támaszkodva fogta a locsolótömlőt, a kertjében talált vigaszra, tanulta a szerepeit. Mindenki tudta, hogy a bemutatók után nem virágcsokornak, hanem kerti növénynek örül" – mesélte korábban egy napilapnak Csaba.