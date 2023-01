Szívszorító vallomás: A mai napig pánikrohamok gyötrik Berki Mazsit, ha Krisztiánra gondol

A Palikék világa by Manna egy különleges szilveszteri adással jelentkezett az év utolsó napján. A podcast igencsak eltér az ilyenkor megszokottól, a jó hangulatú és nevetéssel teli csevegés helyett sorra vették az év egyes hónapjaiban történő eseményeket. A stúdióban Berki Mazsi, Kulcsár Edina és Szlépka Armand foglalt helyet, hogy kivesézzék 2022 történéseit. Abban mindenki egyetértett, hogy az idei év nem bővelkedett sikerekben és örömökben, arra viszont nem számítottak, hogy felettébb kellemetlen és kényes kérdéseket is nekik szegez majd Palik Laci.

Májushoz érve, mindenki sejtette, hogy felmerül Berki Krisztián neve, hiszen e hónap 6-án az egész országot megrázta a halálának a híre. Mazsi elmondta, nem szeret erről beszélni, ám most mégis kivételt tett, talán abban bízva, hogy az évvel együtt a fájdalmas emlékeket is lezárhatja.

- Megmondom őszintén, ma is rám jött egy pánikroham. Nem nyilatkozom erről és ez nem véletlen. Ez feldolgozhatatlan. Ma jutottam el arra a pontra, hogy felhívom a sírkövest és azt gondoltam, hogy itt az ideje, készen állok rá. Amikor sétáltam befelé, beléptem a liftbe és elkezdtem öklendezni, rám jött egy pánikroham és elkezdtem fuldokolni. Gyorsan felhívtam a testvéremet, hogy nyugtasson meg. Nem azért nem teszek meg dolgokat, mert nem akarom vagy mert nincs jobb dolgom, hanem mert nem vagyok rá képes - magyarázta nehéz szívvel Mazsi, aki úgy érzi, talán soha nem lesz képes túltenni magát a történteken.

- Ez a mai napig feldolgozhatatlan. Ő egy olyan személyiség volt, akinek mindenki tudta a nevét, nagyon meghatározó és nem nagyon tudtad elképzelni, hogy ő nincs. Én azért vagyok sokszor nagyon jól, mert a mai napig azt gondolom, hogy itt van még közöttünk és egyszer csak szembesülök vele, hogy nem tudom felhívni, hogy ő elment

- vallotta be az édesanya, s hozzátette, a kapcsolatunk utolsó időszakában volt arra példa, hogy Krisztián magányra vágyott és eltűnt egy kis időre.

- Amikor szembesülök azzal, hogy ő nincs és nem tudom megkérdezni, a kislányunkkal kapcsolatban hogy döntsek, akkor jönnek ezek a pánikrohamok. Még ma sem hiszem el, hogy megtörtént.

Azon a bizonyos reggelen is ugyanezt érezte. Elmondta, azért nem akarta megerősíteni a hírt, mert azzal benne is tudatosult volna a tragédia.

- Akkor reggel nem tudtam, hogy nyilatkozzak vagy sem és úgy éreztem, hogy amíg nem teszem, addig ez nem történt meg.

Berki Krisztián halálával kapcsolatban sok feltevés keringett, mint Mazsi elmondta, gondok voltak az egészségével, ám a férfiúi hiúsága miatt nem nézett szembe a problémával.

- Utólag egyébként kiderült, hogy rossz volt a véreredménye, amit még nekem sem mondott el (...) Az ő lelke már nem bírta el a sok bántást, amit kapott…