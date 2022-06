Mazsi már tudja, mi okozhatta Berki Krisztián halálát

Berki Krisztián mindössze 41 esztendős volt, amikor váratlanul elhunyt, két kislányt hagyva maga után. Felesége, a Mazsi azóta már megtudta mi miért történt, azon a végzetes hajnalon. A Blikk úgy értesült, egy dologgal egy ideje már tisztában van: bár nem beszél róla, pontosan tudja, mi okozta a volt Fradi-vezér halálát.

Ezt ugyanis már az úgynevezett halottvizsgálati bizonyítvány is tartalmazza, amelyet hetekkel ezelőtt kiállítottak, és amelynek tartalmát az özvegy már ismeri. Ezt a hatóság akkor állítja ki, amikor a halál okát véglegesítik; óriási erőpróba lehetett Mazsinak végig olvasnia. Ő azonban minderről nem beszélt eddig, de ez érthető is, hiszen élete legnehezebb időszakát éli át. Elveszítette a támaszát, akivel ugyan voltak vitáik, ám mindig visszataláltak egymáshoz, s a tragédiát megelőzően is éppen új lendületet kívántak adni kapcsolatuknak. A fájdalmát lassan próbálja feldolgozni, lányukba, Emmába kapaszkodik, belőle merít energiát, de miatta is kell, hogy erős maradjon.