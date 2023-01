Mintha egy másik ember lenne: meg sem ismerni G.w.M-et azután, amit magával csinált

Ha G.w.M-re gondolunk, mindenkinek rövid hajjal és szakállal ugrik be a rapper. Most azonban lehet, hogy hozzá kell szoknunk egy teljesen más külsőhöz, ugyanis G.w.M most nagyot változtatott a külsején.

G.w.M megvált a szakállától. / Fotó: Tv2

A rapper úgy döntött, hogy megszabadult az arcszőrzetétől, a végeredményről pedig egy videót is eltöltött a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijába. A felvétel láttán talán sokan egyből fel sem ismerik G.w.M-et az új külsejével.

Fotó: Instagram

G.w.M egyébként nem is lehetne boldogabb az utóbbi időben, hiszen rátalált a szerelem Kulcsár Edina személyében, aki várandós első közös gyermekükkel. Már azt is megtudták, hogy kislányuk lesz, és a lánykérés is megtörtént.