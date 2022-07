Pánikrohamot kapott a stúdióban Kökény Attila felesége

Kökény Attila és felesége, Aranka szereplését láthatják a tévénézők péntek este a TV2 sikerműsorában, a Pénzt vagy éveket!-ben. Az énekes a Metropolnak mesélt az élményeikről.

– Egy percig sem gondolkodtunk, hogy elvállaljuk Arankával a műsort, hiszen mindketten imádunk játszani! Az unokáink ugyan még kicsik a társasjátékokhoz, de a gyerekeinkkel mindig szívesen játszottunk, amikor kisebbek voltak. Ráadásul Kasza Tibit is nagyon kedveljük, így nem volt kérdés, hogy próbára tesszük a tippelési képességeinket – fogalmazott Attila, aki néhány részletet a teljesítményükről is elárult.

Kökény Attila és felesége élvezték a játékot Fotó: TV2

– Az biztos, hogy nem úgy teljesítettünk, ahogyan reméltük – nevetett. – Szerintem mi voltunk a leghamarabb kieső pár ebben az évadban. Teljesen benéztünk mindent, amiről azt hittük, hogy biztosan jól tippelünk, de azért kellemes meglepetések is értek. Viszont rengeteget nevettünk, így mindenképpen jó élményként marad meg a műsor számunkra.

Attila feleségét, Arankát kisebb sokk is érte az adásban. Aranka sosem tagadta, hogy állatfóbiája van, minden élőlénytől retteg, kivéve a kutyákat. Szúnyogháló nélküli házban nem is lenne aludni soha, még egy katicabogártól is rosszul van. Éppen ezért kisebb pánikrohamot kapott, amikor Kasza Tibi egy élő varánuszt hozatott be a stúdióba.

– Aranka mindentől fél, a műsorban is szinte sírva könyörgött, hogy kimehessen, mert nagyon félt. Szegénykém végül elbújt a hátam mögé, míg Tibi befejezte a „szívatást”.

Aranka nem volt épp boldog, amikor meglátta a hüllőt a stúdióban Fotó: TV2

Nincs emlékük az esküvőről

Aranka és Attila 24 éve házasodtak össze, és bár a technika akkoriban már meglehetősen fejlett volt, mégsincs sem fotójuk, sem videójuk az esküvőről. Ennek pedig két különleges oka van: az operatőr hölgy, akit egykor felkértek a nagy nap rögzítésére, csak Attila öccsét vette fel, mert a fiatalember nagyon tetszett neki. És bár a jó humorú házaspár nevetett az eseten, a felvételt évekkel ezelőtt kidobták. Fotóik pedig azért nincsenek, mert az első nagy összeveszéskor Aranka mérgében minden fényképüket összetépte és a kukába dobta.

Egér miatt kellett költözniük

Egyik évben, amikor a Kökény család otthon várta a vendégeket Szenteste, meglepő dolog történt. Az asztal már roskadozott a finomabbnál finomabb fogásoktól, majd egyszer csak Attila észrevette, hogy egy egér tanyázik a zongora alatt. Aranka először azt hitte, a férje viccel, de a vacsora végén Attila sógorának lába közül kifutott az állat a konyhába. Aranka annyira megijedt, hogy rögtön csomagolni kezdett, így végül Aranka testvérénél húzták meg magukat, míg végül december 27-én az egérfogó csapdában megtalálták a kis rágcsálót.