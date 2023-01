Aggódnak Benedek Tibor édesapjáért: két hónapja betegeskedik

December eleje óta sorra mondta le az előadásait a közkedvelt magyar színész. Több előadása is lett volna januárban, de azok is törlésre kerültek. Senki sem tudta mi történhetett a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Benedek Miklóssal.

A rejtélyre végül a rajongói aggodalmát átérezve a Blikk derített fényt. Mint kiderült, Benedek Miklós lebetegedett, de már jobban van. Az viszont teljesen váratlanul érte a színészt, hogy észrevették az eltűnését.

- Csoda, hogy feltűnt, hogy nem vagyok – kezdte nevetve Benedek Miklós.

- Már jól vagyok, köszönöm szépen, nemsokára hazamehetek. Egy hónapja itt vagyok, de most már mindegy is, mert jól vagyok – fogalmazott rejtélyesen a színművész, aki azt nem árulta el, pontosan honnan is fogják hamarosan kiengendi.

A lap információi szerint, közel két hónapos kihagyás után februárban már színpadra léphet.