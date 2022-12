Nem semmi, kiderült, mekkora vagyona van valójában Palvin Barbinak

Noha az egész világban érezhető megszorítások, valamint a 2020. óta húzódó koronavírus-járvány a modellszakmát is megtépázta, így Palvin Barbara vagyona is csökkent valamennyit, még így is igen jelentős – írja a Green Energy Analysis alapján a Világgazdaság. Jelenleg a becslések szerint úgy hatmillió dollárja, azaz 2,3 milliárd forintja lehet Barbinak. Mindez havi 42 ezer dolláros (16 millió forintos) bevételt jelent átlagban.

Barbi nem csak gyönyörű, de dúsgazdag is Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A modell egyébként 13 éves korában kezdte a szakmát, és igen hamar felfedezték a nagy nemzetközi cégek. Azóta számtalan kampány arca lett, ami persze a bankszámlájának is jót tett. Ha pedig a színész Dylan Sprouse-zal összekötik az életüket, alighanem kettejük közös vagyona igencsak jelentős lesz.