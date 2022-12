Napi cuki: Így készít mézeskalácsot Lékai-Kiss Ramóna ritkán látott kisfia

Sok munka után anyaüzemmódba kapcsolt Lékai-Kiss Ramóna. Nemrég ért véget a Dancing with the Stars és A Nagy Ő is a TV2-n, amely műsorokat a csinos tévés vezette. Ramóna év végén szusszan egy kicsit, Instagramján pedig meg is mutatta, mivel telik a szabadnap.

Ramit az elmúlt hetekben a Dancing with the Stars és A Nagy Ő műsorvezetőjeként láthattuk Fotó: SZL

Lékai Máté kézilabdázóval közös kisfiukkal, Noéval beszabadultak a már karácsonyi díszekkel tarkította konyhába, és nekiálltak mézeskalácsot készíteni.

A képek-videók tanúsága szerint Noé nagyon életvidám kisfiú, aki azonban, ha kell, a munkát is komolyan veszi, így nagy szakértelemmel segédkezett a sütésben.