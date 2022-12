Kitálalt Molnár Gusztáv testvére: így van most a színész

Nem csillapodnak a kedélyek Molnár Gusztáv körül, aki ellen legutóbb már a rendőrség is körözést adott ki, ugyanis nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson. Később kiderült, hogy azért nem tudott részt venni, mert egy nagyon szigorú rehabilitációs intézményben tartózkodik.

Fotó: YouTube

Most Molnár Gusztáv húga, Csilla mondta el véleményét testvéréről és részleteket is elárult arról, hogy hol van most a színész.

- Most az a jó hír, hogy nincs hír, hiszen két hónapig senki nem beszélhet Gusztival. Az én telefonszámom van megadva az intézménynek, ők azonban csak akkor hívnak, ha valami baj van, de szerencsére még nem csörrent meg a telefonom

– kezdte a Blikknek Csilla, aki azt is elárulta, komoly szabályok kötik az ott gyógyulók kezét. - Ha az ember aláírja a papírokat belépéskor, könyörögjön akárhogy is, nem engedik ki. Minimum egy évet kell ott töltenie, utána pedig még fél évig kell kontrollra járnia majd, mert segítik a visszailleszkedést is. Amikor utánanéztem ennek az intézménynek, és láttam, hogy Kiss Tibi is ott gyógyult, megnyugodtam, hogy jó helyen van a testvérem.

Csilla úgy érzi, most kicsit megkönnyebbült a család, mert Guszti végre jó kezekben van, ami minden bizonnyal az életét mentette meg a színésznek.

- Kétségbeejtő volt sajnos az állapota, 130 kilóról 85 kilóra fogyott, ami egy olyan magas ember esetében, amilyen ő is, csont és bőrnek tűnik. Nagyon lecsúszott, rá sem ismertünk már. És hiába szerettünk volna segíteni neki, nem tudtunk, ez volt a legkétségbeejtőbb, hisz imádom, szeretem a testvéremet, aki egy végtelenül jószívű, jó lelkű ember és nagyon fájt őt úgy látni, ahogyan a bevonulása előtti időszakban volt. Guszti egyébként tudta, érezte, hogy ez a mostani intézmény jobb lesz, mint az előzőek, mert sokkal szigorúbb, fegyelmezettebb módon kezelik az alkoholbetegeket. A testvéremnek két gyerekkori barátja adott ultimátumot, akik azt mondták neki, vagy meghal, vagy bevonul ide. Ők vitték be végül Gusztit Komlóra - mondta őszintén Molnár Gusztáv testvére, aki azt is elárulta, hogy miből volt pénze a színésznek az italra, amikor nem volt munkája.

– Amikor rákérdeztem Gusztinál arra, hogy mégis miből iszik, azt felelte, hogy egy alkoholista ezt mindig megoldja. És valóban, kölcsönkért innen-onnan, sokan nem is tudták, hogy italra kell neki a pénz.

Sokáig ugyanis csak a család tudta, mekkora a probléma, a barátok, ismerősök csak a régi Gusztit látták, akinek segíteni szerettek volna, de sajnos ez a visszájára sült el – sóhajtott nagyot Csilla, aki jó ideig a színész immár volt feleségével, Viviennel próbált vállt vállnak vetve segíteni öccsének. - Sajnos hiába kértük szépen, hiába kiabáltunk vele vagy könyörögtünk neki, sehogy sem sikerült segítenünk neki. A korábbi intézmény, ahová bevonult, nem volt szigorú, ki-be lehetett járkálni, márpedig a testvéremnek ez így nem volt elég. Nagyon megviselte a családot az elmúlt időszak – tette hozzá Csilla, aki annak örül, hogy a külső hírek sem jutnak el a testvéréhez. - Korábban követte a híreket, mindig telefonált, érdeklődött, mi van Vivivel, tudtam, hogy gyötrődik. Biztos vagyok benne, hogy ha most is követhette volna a róla szóló híreket, amik a körözéséről vagy a volt feleségéről szóltak, az megint visszavetette volna a gyógyulásban. Nagyon remélem, hogy amikor január közepén végre beszélhetek a testvéremmel, arról fog beszélni, hogy nagyon jó úton halad és szeret ebben az intézményben lenni, különösen, hogy karácsonykor sem látogathatjuk meg őt.