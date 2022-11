Most már biztos: Magányosan tölti majd a szeretet ünnepét Molnár Gusztáv

„Tudom, hogy ha nem megyek be két hónapja az elvonóra, meghalok, és akkor is meghalok, ha újra elkezdek inni. Szeretnék példakép lenni azok szemében, akik még csak most vívják a küzdelmüket az itallal. Szeretném bebizonyítani, hogy igenis meg lehet csinálni, ha én is meg tudom. Persze ehhez még idő kell és tudom, hogy az út elején járok, de legalább elindultam ezen az úton.”