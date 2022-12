Katus Attila: A 97 éves nagypapámnak jobb a memóriája, mint nekem

Katus Attila méltán büszke a nagypapájára, aki hamarosan belép a 97. életévébe a korához képest mégis remek formában van.

– Semmilyen komolyabb egészségügyi problémája nincsen. Az életkorral egy kicsit lelassult a világa, de a szüleim nagyon sokat segítenek neki. Nagyon értelmes, mindenre emlékszik, irigylem is őt ezért. Szerintem jobb memóriája most mint nekem, ami talán ez annak is köszönhető, hogy nagyon sok keresztrejtvényt fejt. De nem csak szellemileg, fizikailag is topon van, tévézés közben gyakran felpattan a szobakerékpárra és leszámolja, hogy mennyit teker. 500-at, 1000-et vagy 1500-at szokott – kezdte a Borsnak Attila, s hozzátette, a nagypapának küzdelmekkel teli élete volt, megjárt két háborút.

– Hadifogságba esett és a szüleit is elveszítette, nagyon nehéz sorsa volt élete első 30 évében, de mindent túlélt és itt van. Épp tegnap beszéltem vele és elmondta, hogy minden este imádkozik. A hosszú élet titka talán a rendszerességben rejlik.

A nagypapa meghatározott napirend szerint él, bizonyos időpontban fekszik és kel, a délutáni sziesztának- és amíg volt kutyusa, a napi egy órás sétának is megvolt a maga ideje. Ahogy Attila mondja, nagypapája egész életében gazdálkodott, még most is van földje, amit ő maga művel, igaz, időnként be kell neki segíteni, de a száz négyzetméteres területen gaz nem maradhat!

– Nekem azt mondta, hogy az első 80 év könnyű volt. Én jövőre leszek 50, ezért csak erről tudok nyilatkozni; ha az ember nem teszi tönkre tudatosan a testét és van egyfajta egészséges életszemlélete, akkor jó kilátásokkal rendelkezik. Szerintem az első 80 évet kutya kötelessége lenne mindenkinek megélni, már csak az unokák miatt is! Karácsonykor nálunk 4 generáció volt együtt, nagyon megható volt együtt látni, a 97 esztendős nagypapát és a 3 éves dédunokát. Mondtam is a papának, hogy a 100-at mindenképpen meg kell élnie!