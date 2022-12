Görgényi Fruzsi: kétségbeejtő számomra ez a helyzet

Az egyesült csapatnak ma újabb feladattal kell szembe néznie, gyékény tárgyakat kell készíteniük. A tét egyre nagyobb, hiszen már a gazdaság értéke is változhat, attól függően, a játékosoknak hogyan sikerül teljesítenie az adott küldetést. A játékosoknak ismét egy termelést segítő, szociómetriai játékon is részt kell venniük, ahol az egymás iránti érzéseikre benyomásaikra is fény derül. A játék során Fruzsi kerül a csapat célkeresztjébe, és elég sok negatív jelzőt kap.

Fotó: TV2

– Soha senki nem jelezte azt felém, hogy rossz lenne együtt élni velem, sőt, kimondottan segítőkész vagyok mindenkivel, szorgalmas vagyok a házimunkában, segítek az állatoknál, illetve ahol csak tudok – kezdi.

Én még életemben nem kerültem olyan helyzetben egy társaságban, mint itt. Általában egy jókedvű ember vagyok, szeretnek az emberek, és kétségbe ejtő volt az számomra az a helyzet, hogy egy ilyen apró rossz vagy szerencsétlen rossz döntés miatt ilyen helyzetbe tudtam sodródni

– folytatta Fruzsi, utalva a legutóbbi Farmgyűlésre, ahol a Lajosra tett voksával többekben ellenérzést váltott ki.

Fotó: TV2

A színésznő értetlenül áll a helyzet előtt, de hogy mi történik pontosan és kit milyen embernek tartanak a társai, kedd este kiderül, ahogyan az is, hogyan birkóznak meg az első közös termelési feladattal.