Tetemes adósságot örökölt Damu Roland után a hétéves Maja

Noha közel egy éve, hogy elhunyt, még csak most tisztázódott, ki és mennyit örökölhet Damu Roland után. Noha a Jóban Rosszban néhai színészének három gyermeke született, a két idősebbet nem tudták megtalálni, így az egyetlen örökös a most hétéves Maja – akinek csak fél évvel édesapja halála után mondták el, hogy Damu nincs többé. Az örökösödési ügy lezárását több tényező is nehezítette.

Damu Roland szinte csak tartozást hagyott maga után Fotó: YouTube

– Roland korábbi bejelentett lakcíme a XV. kerületben van, ahol a nagynénje élt, ott azonban már nem lakik senki, a lakás ugyanis kiégett. Ideiglenes lakcímként egy VI. kerületi lakás címe is meg volt adva, ám Roland ott sem lakott, így visszautalták az eljárást a korábbi kerületbe, de ezzel csak ment az idő – magyarázta a Blikknek a kis Maja gyámja, Katalin, aki azt is elárulta, Damu fiai miért maradtak ki az örökségből:

– Benjámint a hivatalos irat szerint örökbe fogadhatták, más néven élhet, nem találták, ahogy Andort sem. Roland édesapját is megkeresték, ám ő sem tartotta vele a kapcsolatot, lehet, hogy külföldön él. Így lett az egyetlen hivatalos örökös Maja.

Adósság maradt rá

A kislány gyámja lemondott az örökségről, az ugyanis javarészt tartozás. Damu után ugyanis tíz pár zokni, három alsónadrág, egy ágynemű huzattal, egy márkás napszemüveg, egy Samsung tévé, néhány óra és egy gitár, valamint közel nyolcmillió forint adósság maradt hátra. Ez utóbbinak egy része épp tartásdíj.

– Majának négymillió forintnyi gyerektartással tartozott Roland, ezt is megörökölte, valamint egy nagyobb, három és félmillió forintnyi kölcsönt is, ami miatt Roland egykori párja indított polgári peres eljárást. Erről csak annyit tudok, hogy Roland korábban több részletben kért pénzt a hölgytől, aki sikertelenül próbálta polgári peres úton visszaszerezni az összegeket – magyarázta Katalin, hozzátéve, hogy az elhunyt színész emellett pénzintézetektől is felvett több százezer forint kölcsönt. Ez utóbbi kapcsán megjegyezte: nem is érti, hogy kaphatta meg, amikor még bejelentett munkahelye sem volt.