„Amit láttam a kórházban, sosem fogom elfelejteni” – betegsége óta retteg Bunyós Pityu

Bunyós Pityu bár már jól van, de azt is tudja, hogy sosem lesz a régi. – Jövő héten megyek vissza az utolsó kontrollra. Ismét CT-vizsgálatot fognak végezni rajtam, és megnézik, milyen eltérések vannak a fél évvel ezelőtti állapotomhoz képest. Abban bízom, hogy most az eredmény azt fogja igazolni, jó úton haladok. A tüdőm sajnos még mindig nem a régi – kezdte érdeklődésünkre Pityu.

Újra aktívan sportolhat

– Miután hazatértem a kórházból, elkövettem egy hibát: alig egy hónap után elkezdtem ugyanolyan intenzitással edzeni, mint a betegségem előtt, meg is lett a következménye. Az orvos utólag figyelmeztetett, hogy csak hónapokkal később térhettem volna vissza a terembe. Végül megfogadtam a tanácsát, kíméltem magam. Néhány hete kerültem olyan állapotba, hogy már jobban bírom a gyűrődést, de még mindig csak óvatosan sportolok. Szépen lassan építem vissza magam, de jól vagyok, csinálom a dolgom, most is Debrecenben vagyok egy tévéfelvételen. Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy sosem leszek már 100 százalékos – mondta az egykori ökölvívó, majd hozzátette, betegsége óta retteg.

Fotó: Mate Krisztian



– Amin akkor átmentem és amit láttam a kórházban, sosem fogom elfelejteni. A tüdőm alig 40 százalékosan működött, ennek következtében maradt bennem egyfajta félelem, sokkal jobban tartok még egy megfázástól is, mindent túlstresszelek, ebből kellene valahogy visszavennem. Sok rossz emlékem van, sosem szeretnék ugyanabba a helyzetbe kerülni – jelentette ki.

Pityunak fizikai és lelki gyógyulását nehezítette a gyásza, mert tavaly áprilisban veszítette el imádott édesanyját.

„Folyamatosan az emlékeivel találkozom”

– Tavaly a karácsonyt akkor sem tudtuk volna együtt tölteni, ha nem megy el, mert akkor még lábadoztam, és nem sokkal előtte tértem haza a kórházból. Nélküle az ünnep sosem lesz a régi. Anyuka minden nap eszemben van, beszélek hozzá, imádkozom, mindenbe belefoglalom. Bárhova nézek, bármihez nyúlok, folyamatosan az emlékeivel találkozom. Nehéz, de el kell fogadni és alkalmazkodni ahhoz, hogy ő már nincs. 84 évet volt velünk a drága kis anyukám, ezért pedig hálát adok az Istennek. Jól teltek ezek az évtizedek, szeretettel, jó szívvel és csodás emlékekkel gondolok rá – emlékezett vissza elérzékenyülve a mulatós sztár, akit családja támogatott a nehéz időkben.

Fotó: Sláger TV

„Mindenki boldog volt”

– Anyósomat is elveszítettük már. Régen karácsonykor először hozzá mentünk Balassagyarmatra, aztán volt, hogy jött velünk a mama, de onnan mindig Nyírparasztnyára mentünk anyukához. Utazásból álltak ezek a napok, de mindenki boldog volt. Ma már nem tudunk mást csinálni, csak ehhez alkalmazkodni, de mindkettőnknek sikerült elengedi a szüleinket – fűzte hozzá érdeklődésünkre.