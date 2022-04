Megható fotókkal emlékezett meg édesanyja elvesztéséről Bunyós Pityu

Bunyós Pityu egy évvel ezelőtt, ezen a napon veszítette el imádott édesanyját a koronavírus következtében. A mulatós sztár elsőként a Borsnak mesélt gyászáról.

– Nem mondtam senkinek, hogy milyen nagy fájdalom ért. Mi anyukával nagyon össze voltunk nőve. Én még most sem fogtam föl, hogy elmentem, minden nap beszélgetek vele, a fotójával, mintha még itt lenne. Nagyon rossz, hogy a kis mama itt hagyott minket, de hálát adok a Jóistennek, hogy 84 évet megélt. Jó volt a kapcsolatunk, sok időt töltött nálunk, szerettük egymást. Váratlanul ért, amikor hirtelen be kellett vinni a kórházba, a koronavírus egy hét alatt elvitte. Imádkoztam azért is, hogy ne szenvedjen sokat, mert nem érdemelte meg. Még el tudtam tőle köszönni, lementem hozzá Szabolcsba a kórházba, beöltöztünk, és megengedték, hogy találkozzak vele. Akkor még nagyon halkan tudott beszélni, de borzasztó gyenge volt. Elbúcsúztam tőle, és megköszöntem neki mindent! – nyilatkozta korábban lapunknak.

Most pedig az évforduló kapcsán megható sorokkal és fotóval emlékezett meg a 94 éves korában elhunyt asszonyról.