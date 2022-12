Agárdi Szilvi: Kiközösítettek és sokszor úgy éreztem, teljes mértékben egyedül vagyok

Édesanyja terhessége hatodik hónapjában adott életet Agárdi Szilvinek. A szülést egy orvosi műhiba miatt kellett beindítani. A modell-énekesnő koraszülöttként többször is járt a halál kapujában. Mindezek mellett már születése óta problémái voltak azzal, hogy lásson. Később ez csak fokozódott:

– Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt – mesélte Szilvi tavaly a Borsnak, hozzátéve: gyakorlatilag újra meg kellett tanulnia mindent a nulláról. Most, a Csináljuk a fesztivált! forgatása alatt sikerült beszélnünk vele, ahol elmesélte, miért jelent neki ennyit az „Úgy szeretném meghálálni” című dalt, amit az elmúlt adásban énekelt.

Fotó: MTVA



– Alapvetően nekem az édesanyám és a családom mindig ott álltak mellettem. Úgy gondolom, hogy sokkal több figyelmet igényeltem, mint egy teljesen látó kisgyerek. Ezt meg is adták nekem. Például amikor még sokkal fiatalabb voltam, a többi gyerek nem igazán hívott engem bandázni délutánonként. Kevesen játszottak velem, kiközösítettek és sokszor úgy éreztem, teljes mértékben egyedül vagyok. Ellenben rájöttem, hogy a szüleim feltétel nélkül ott voltak nekem. Ha édesanyám és édesapám nem lett volna, akkor elképzelni sem tudom, milyen letargiában éltem volna az életemet – mesélte a Borsnak Agárdi Szilvi, aki egy TikTok csatornát is üzemeltet azért, hogy az embereknek megmutassa, hogyan birkózik meg a mindennapi stresszel.

– Szerettem volna megközelíthetővé tenni az emberek számára azt, hogy én miket élek át. Úgy érzem az, hogy egy kis humort is vittem bele, az csak segít, hogy ne furcsának lássanak, hanem egy átlagos hús-vér nőnek – tette hozzá a fiatal énekesnő.