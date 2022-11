Erről még sosem beszélt Agárdi Szilvi: Háromszor kellett újraéleszteniük az orvosoknak

Édesanyja terhessége hatodik hónapjában adott életet Agárdi Szilvinek. A szülést egy orvosi műhiba miatt kellett beindítani. A modell-énekesnő koraszülöttként többször is járt a halál kapujában.

Agárdi Szilvi koraszülöttként jött világra Fotó: YouTube

– Anya egy orvosi műhiba áldozata lett egy műtét során, emiatt idő előtt, hat hónapos terhesen kellett engem megszülnie. 1015 grammosan jöttem világra, az orvosoknak pedig azonnal el kellett szakítaniuk anyukámtól, mert minden perc számított. Apukám is csak pár másodpercig láthatott, azt mesélte, hogy olyan pici volt a fejem, mint egy pohár szája, nem mert megfogni sem, olyan apró voltam – kezdte Szilvi a Blikknek, hozzátéve: senki sem tudta, életben marad-e.

Hetvenkét óra elteltével egy nővér elmondta a szüleimnek, hogy majdnem feladtam, és háromszor is újra kellett éleszteniük az orvosoknak, de végül sikerült.

Úgy érzem, isteni csoda, hogy élhetek, és azóta is érzem, hogy a Jóisten mindig mellettem van, és vigyáz rám.

Négy nap alatt vesztette el teljesen a látását Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvit 2012 őszén ismerte meg az ország, amikor tizenhét évesen feltűnt a TV2 The Voice című tehetségkutatójában. A fiatal lány, nemcsak csodálatos hangjával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy aliglátóként lépett a reflektorfénybe, erőt adva ezzel sorstársainak. Azóta sikeres énekesi pályát futott be, és modellként is keresetté vált. 2021. tavaszán azonban kiderült: noha korábban látott foltokat, sziluetteket, színeket, ekkor pár nap alatt szinte teljesen elvesztette a látását.

– Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt – mesélte Szilvi tavaly a Borsnak, hozzátéve: gyakorlatilag újra meg kellett tanulnia mindent a nulláról.