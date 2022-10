Agárdi Szilvi: Várom, hogy eldobhassam a fehér botot!

Meglepő fotóval jelentkezett néhány nappal ezelőtt az Instagramon Agárdi Szilvi. A csodálatos hangú énekesnő a tőle megszokott bomba formában, csinos, szűk ruhában szerepel a fényképen, aminek a leírására sokan felkapták a fejüket:

„Ma van a Fehér bot világnapja! Ahogy a képen is látszik, nagyon várom már azt az időszakot, amikor eldobhatom és látni fogok.”

Lapunk felkereste őt, hogy megtudjuk: tényleg van esély rá, hogy újra lásson? Szilvi az elején leszögezte: a hit nagyon fontos szerepet tölt be az életében.

„Szeretném bevállalni, a szemem világa a tét”

– Nemrég kezdeményeztem egy nagyobb orvosi kivizsgálást. Ez egy nagyon hosszadalmas procedúra lesz, de szeretném bevállalni, hiszen a szemem világa a tét. Egy pupillatágítóval fogják hosszú órákra, lehet, hogy fél napra kitágítani a szemem. Orvosi könnyel csepegtetnek folyamatosan a szemembe, hogy ki ne száradjon. Ez szörnyen hosszú, de igazából én semmit sem érzek majd belőle –vallotta lapunknak Szilvi a rá váró vizsgálatról, és hozzátette, hogy fizikálisan ugyan nem, de mentálisan nagy megterhelés lesz ez számára.

– Óriási a tét, hiszen az első vizsgálaton múlik, vajon tudjuk-e folytatni a beavatkozást. Az első alkalommal ugyanis fény derül arra, hogy van-e értelme tovább dolgozni, vagy már menthetetlen az állapotom – folytatta a gyönyörű énekesnő, aki már másfél éve, hogy nem lát, így a mindennapjaivá vált ez az állapot.

Másfél éve semmit sem lát az énekesnő

Megműtötték, és azóta lát

– Másfél éve semmit sem látok, s akkor nem tudták megmondani, mi a pontos oka a változásnak. A közelmúltban felvette a kapcsolatot velem egy lány, akinek pont ezek voltak a tünetei, mint nekem. Nagy szürkeség telepedett a látására és egyre sötétebb lett, míg végül semmit sem látott. Őt megműtötték, és azóta lát – elevenítette fel a sikertörténetet az énekesnő. Hozzátette, hogy meg lehet szokni a vakságot, azonban feladni soha nem szeretné a reményt, hogy újra láthat.

– Mindig nagyon Isten hívő voltam. Furcsa lehet, hogy ilyen fiatalon Bibliát olvasok és gyülekezetbe járok. Tudom, hiszem, hogy nem azért vagyunk teremtve, hogy szenvedjünk. Úgy hiszem, hogy csak átmeneti, ami velem történt – fejtette ki lapunknak Szilvi.

Elmondása szerint orvosilag is van erre esély.

"Kicsit nehéz kitalálni, hogy mi az, ami másnak érdekesség, de nekem teljesen hétköznapi"

Drasztikus volt a romlás

Agárdi Szilvi koraszülöttként jött a világra, látása nem tudott megfelelően kifejlődni. Bal szemének teljes vaksága mellett a jobbon volt 9 százalékos látásmaradványa, de 2021 tavaszán azt is elvesztette.

– Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt. Folyamatosan fájt a fejem, szédültem és be is lázasodtam. Emiatt bekerültem a neurológiára, mert az orvosok komolyabb bajra gyanakodtak a tünetek miatt – mesélte korábban az énekesnő lapunknak és elmondta: fél, hogy az emlékképek is eltűnnek majd, és attól is, hogy visszafordíthatatlanul roncsolódnak idővel a sejtek.

Most Szilvi mégis reménykedhet, hogy egyszer láthatja majd babáját, akire vágyna. Szerelmével, Gergőkével, aki mindenben segít neki, igyekeznek a legteljesebb életet élni így is, amíg a helyzet meg nem változik.