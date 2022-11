Kiderült: magánélete miatt sírta el magát élő adásban a Dancing with the Stars versenyzője

Lenyűgöző produkciót mutatott be Vavra Bence és Lissák Laura szombaton a Dancing with the Stars műsorában. A páros a kortárs táncok kategóriában egy pár veszekedését jelenítette meg, miközben a háttérben Nánási Pál képei pörögtek az érzelmekről – számolt be róla a Ripost.

Lissák Laura és Vavra Bence érzelmes kortárs produkciót adott elő. Fotó: Knap Zoltán / Bors

Bár a zsűritől pozitív megerősítést kaptak, a páholyba érve, Lékai-Kiss Ramóna előtt Laura elsírta magát. Műsorvezetői kérdésre csak annyit árult el, hogy rossz napokon, mélyponton vannak túl.

A Bors kérdésére a csinos táncos azonban jobban kifejtette a könnyek okát:

– Mi alapvetően boldog emberek vagyunk, a mindennapjainkat sokkal inkább a boldogsággal tudnám jellemezni, mint azzal, hogy szomorúak lennénk bármiért is, mert nincs okunk rá – kezdett bele Laura.

Az érzelmeket, amiket a kortárs táncunkban kellett megmutatnunk, kicsit sebfelszakításnak éltük meg. Mindannyiunkkal történt párkapcsolatban, magánéletben olyan dolog, amire nem szívesen emlékezünk vissza. És most ezt kellett felszínre hozni, és egész héten ezen dolgozni. Ez nagyon nehéz volt és megterhelő

– árulta el a táncos, aki kissé újra elérzékenyült az emlékektől, ám aztán hamar visszatért a tőlük megszokott jókedv.

A párossal készült videóinterjúnkat itt tekintheti meg: