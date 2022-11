Pásztor Erzsi: Képtelen vagyok kimenni Csűrös Karola sírjához

Egy esztendő eltelt már, hogy utolsó útjára kísérték a megboldogult színésznőt, Csűrös Karolát tavaly december 7-én. Az Érdemes Művész, Pásztor Erzsi, egyik legjobb barátjaként gondolt mindig Csűrös Karolára, hiszen az együtt megélt főiskolai évek voltak életük legszebb momentumai.

Amilyen hangulat ott volt…! Felejthetetlen, egy ünnep volt minden nap, ünnepeltük a magyar színjátszást, a nyelvet. Karolával nagyon egyforma nyelvet beszéltünk, a legtöbbször azonos véleményen voltunk, kivéve…

– csuklott el ezen a ponton a művésznő hangja, majd lassan folytatta: – Kivéve, hogy halála előtt az utolsó látogatásomon is mondtam neki, hogy ez így nem lesz jó, Karola, nem adhatod fel ennyire az életet. Annyira szerette Horváth Ádámot, a férjét, hogy nem tudott nélküle élni. Szó szerint nem tudott, és nem is akart… ez az én nagy fájdalmam, és nem állhattam, hogy megmondjam neki. Nem értettem vele egyet, hogy férje után kívánkozott ennyire – avatott be barátjával történt utolsó beszélgetésébe Pásztor Erzsi.

Pásztor Erzsi és "Etus" olyan jóban voltak, hogy közös öltözőt is kaptak Fotó: Knapp Zoli

Csűrös Karola végül álmában, 85 évesen, pár nappal születésnapja, és e találkozás után távozott az élők sorából, azonban örök barátja, kollégája Pásztor Erzsi nem ment el a temetésére, és azóta sem járt a sírnál. Lapunknak az évforduló kapcsán azt is feltárta, vajon miért nem...

Nem megyek én már temetőbe, csak ha visznek engem!

– mondta jobb kedvűen, hiszen a művésznőt mindig pozitív hozzáállásáról ismertük. Mindig elmondja, hogy mennyire szeret élni, és rosszul érinti, ha elmegy egy kollégája.

– Az én drága barátaim egyre elmennek mellőlem, hát most is mondja, nem borzasztó, elment az a drága Korcsmáros György barátom is! – mesélte a Jászai Mari-díjas színésznő lapunknak tovább fájdalmas emlékeit.

Kollégánk az évforduló napján a Csűrös Karola sírnál járt, ahol az elválaszthatatlan szerelmesek végül egy sírhelyen térhettek örökre nyugovóra.