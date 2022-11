Gelencsér Timi buktatta le őket, ez a sármos férfi lehet Pap Dorci új szerelme

Az Exatlon dögös bombázója, Pap Dorci egészen a döntőig menetelt a Dancing with the Stars harmadik évadában. Tette mindezt annak ellenére, hogy egy komoly magánéleti válság beárnyékolta a szereplését. Október végén ugyanis kiderült, hogy szakított nagy szerelmével, Esztergályos Patrikkal.

Pap Dorci és táncpartnere bejutott a táncverseny döntőjébe Fotó: TV2

– Ez a tánc és a zene bemutatja az én kapcsolataimat. Mindegyik kapcsolatom ilyen viharos volt, mindig mindent ilyen intenzíven éltünk meg. Jelenleg is egy hasonló szituációba kerültem, mint amit elmesélünk ezzel a tánccal. Sajnos nem úgy alakult a kapcsolatunk Patrikkal, ahogy szerettük volna. Külön utakon folytatjuk. Patrikkal volt az első olyan kapcsolatom, akivel megpróbáltuk a közös életet is, talán ezért is most ez a legnagyobb csalódás – nyilatkozta akkor a Borsnak Dorci.

A verseny fináléja után viszont úgy tűnt, már begyógyultak Dorci sebei. Sőt! Minden jel arra mutat, hogy újra rátalált a szerelem. Gelencsér Timi egyik videós bejelentkezésének hátterében ugyanis tisztán látható, amint egy sármos és titokzatos férfi meglátja Dorcit, odalép hozzá, majd gyengéden felkapja az ölébe. Bárki is lehet a rejtélyes fiatalember, az biztos, hogy nem először találkozott a Dancing idei bronzérmesével!

A rejtélyes férfi meglátja Dorcit... Fotó: Facebook

A képeket elnézve nem kizárt, hogy egy profi táncosról van szó, hiszen ő is a műsorhoz van öltözve, az viszont egyértelmű, hogy nem Baranya Dávidról beszélünk, aki Dorci párja volt az élő show-k során.

...és ölbe is kapja Fotó: Facebook

De akkor vajon ki lehet a titokzatos lovag?