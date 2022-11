Pap Dorci elárulta, milyen számára a tökéletes kapcsolat

Pap Dorci és Baranya Dávid gőzerővel készülnek a TV2 Dancing with the Stars szombati elődöntőjére, melynek a tematikája az All you need is Love lesz. A műsor részeként több, a szerelmet érintő kérdésre is válaszoltak, mint például megtudhattuk azt is, Dávidnak mi a kedvenc romantikus száma, vagy Dorci számára milyen a tökéletes párkapcsolat.

Nekem nagyon fontos, hogy én a nyugalmat megtaláljam a páromban. Ő hozzá mindig úgy menjek haza, hogy várom, hogy haza menjek és találkozzunk. Fontos az őszinteség, a bizalom, a szeretet. Nagyon-nagyon ki tudom mutatni a szeretetemet, de vágyom is rá, hogy kimutassák.

Hogy miként teljesítenek Pap Dorciék a TV2 táncos műsorának elődöntőjében, kiderül a holnapi adásból.