Itt a 3 legjobb páros – Ma kiderül, ki nyeri a Dancing with the Stars döntőjét

Nem sokan fogadtak volna arra, hogy a TV2 táncos műsorában az a három páros marad versenyben, akiknek egyesével és összesen is sokkal kisebb rajongótábora van, mint a nagynevű celebeknek, Rubint Rékának vagy mondjuk Zimány Lindának…. A nézők mégis őket küldték haza a verseny elején, és így döntőbe juttatták a komoly sportmúlttal rendelkező hírességeket. Idézzük fel a döntőbe jutott három páros eddigi legjobb verseny pillanatait.

A DWTS idei legjobb három párosa Fotó: TV2

Csobot Adél és Hegyes Bertalan

A verseny abszolút favoritjai úgy mozognak a táncparketten, mintha évtizedek óta együtt táncolnának és világversenyeken indulnának… Kettejük között – köszönhetően Adél elképesztő tehetségének – nem lehet eldönteni, hogy ki a profi táncos és ki a tanonc, nem érdemtelenül kaptak többször is maximális pontokat a zsűritagoktól.

Fotó: TV2

Pap Dorci és Baranya Dávid

Az Exatlon egykori versenyzőnője nehéz időszakon van túl, a Dancing alatt derült ki, hogy véget ért egy hosszú kapcsolata, ami lelkileg komolyan megviselte. A sportoló azonban sikeresen előnyt kovácsolt a rosszból is, az energiáit a táncra összpontosította, aminek eredményeképpen a lelke gyors gyógyulásnak indult, és nem mellesleg egészen a döntőig juttatta őt és profi partnerét.

Fotó: Knap Zoltán / Bors



Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

Az Adonisz testű műugró egészen fiatal kora óta jár edzésekre, mégis a Dancing with the Stars-ba kellett eljönnie ahhoz, hogy életében először elsírja magát az egyik tréningen. Krisztiánt vasmarokkal fogja és irányítja Katica, aki pontosan tudja, hogy milyen sokat ki lehet hozni a sportolóból a táncparketten is. Ehhez viszont komolyan túl kell terhelni a fiatal férfit fizikálisan. A kemény táncpróbák lám meg is hozták a kívánt eredményt, sokak nagy meglepetésére be is jutottak a legjobb három közé.

Fotó: Móricz István / TV2