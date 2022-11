Összetört Árpa Attila, rájött, hogy hatalmasat hibázott

A Nagy Ő szerda este kettő lánynak intett végső búcsút, de úgy tűnik, Árpa Attila teljesen megfontolatlanul hozta meg ezt a sorsfordító döntést. A lányok közül Blanche és Erika távozott rózsa nélkül, azonban ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. Már a rózsaceremónia után lehetett látni, hogy Árpa kétségek között, önmagában őrlődik. Erikát állítása szerint azért küldte el, mert túl jó embernek tartja önmagához. Ez azonban úgy tűnik, hiba volt. Mégis ki dobna el azért valakit, mert egy jó ember?

Erikát túl jónak tartotta Árpa Attila Fotó: TV2

Ráadásul egy romantikus tóparti randin Klaudiát véletlenül Erikának hívta, és ez egy pillanatra sokkolta partnereit. Mindannyian úgy gondolják, hogy még túlságosan is erősen él Attila szívében Erika, ami nem is volna meglepő, mivel már a legelső beszélgetésük után egy hullámhosszon voltak. Nem is értették a lányok, hogy ez miért történt. Egy ponton Lékai-Kiss Ramóna is megkérdezte Attilát, hogy mi bántja, aki kendőzetlen őszinteséggel vallotta be a műsorvezetőnek és egyben Cupidójának, hogy valószínűleg rosszul döntött, amikor a bájos, családcentrikus, szép Erikának nem adta oda a rózsát.