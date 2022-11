Erotikus munkából él Árpa Attila kérője: Ha újrakezdhetném, akkor is ezt az utat választanám

Az elmúlt napokban felütötte a fejét, hogy A Nagy Ő egyik versenyzője nem kifejezetten az a szende, romantikus lány, akit a kamerákon keresztül megismerhettek a nézők. Habár korábban egy kérdezz-felelek során a műsorvezetőnek, Lékai-Kiss Ramónának azt mondta, nem volt még része egyéjszakás kalandban, most fény derült arra, hogy Bea egy nem épp ortodox módját használja a pénzkeresésnek. Interneten gyárt tartalmat. Ebben még semmi furcsa nem is lenne. De itt a csavar! Ez a tartalom igencsak különleges: Bea erotikus videókat és képeket kínál fel követőinek a világhálón, és ezért rajongói busásan meg is fizetik.

Az ezzel foglalkozó lányokat egyébként camgirl-ként ismeri az internet. Ezek a tartalomgyártók azzal foglalkoznak, hogy pénzért, jutalmakért bizonyos erotikus ellenszolgáltatásokat kínálnak. Beáról senki nem gondolta volna, hogy közéjük tartozik, de az elmúlt napokban sok támadás érte a különböző közösségi oldalakon, így a Bors felkereste A Nagy Ő versenyzőjét, aki készségesen nyilatkozott lapunknak arról, milyen megpróbáltatásokkal kell szembenéznie annak, aki ebben a „szakmában” próbál elhelyezkedni. Az interjút alább olvashatják!

Hogyan talált rá erre pénzkereseti lehetőségre?

Az élet úgy hozta, hogy vagy külföldön keresek álláslehetőséget vagy pedig az itthoni keresetem egészítem ki. Egy barátnőm ajánlotta ezt a munkát. Eleinte nem hittem benne, de adtam neki egy esélyt!

Mióta foglalkozik vele?

Évek óta, de eleinte csak külföldi országokban voltak elérhetőek a tartalmaim.

Családja, közeli barátai tudják-e, hogy a főállása mellett ezzel foglalkozik?

Kezdetben nem mertem elmondani, de nagyon megszerettem, és úgy gondoltam, ha ki is tudódik, akkor inkább tőlem hallják meg először! Természetesen mindannyian biztosítottak a támogatásukról.

Gondolta, hogy ki fog derülni?

Igen, és a műsorkészítők is elmondták, hogy ha az arcom feltűnik a képernyőn, akkor előbb-utóbb ez ki fog derülni. De ez másodlagos volt számomra... Így is vállaltam a szereplést, mert mindenképpen szerettem volna megismerkedni Árpa Attilával.

Mi a véleménye arról, hogy sokan azt gondolják: emellett nem lehet fenntartani egy komoly párkapcsolatot?

Nagyon nehéz, valóban. Eddig minden próbálkozás kudarcba fulladt... De hiszek benne, hogy egyszer az én életembe is eljön majd egy nagy Ő, aki elfogad és aki mellett megállapodhatok, és nem ez alapján ítél meg. Egyébként nem sokáig szeretném már ezt csinálni, amennyiben rám talál a szerelem, kész vagyok lezárni ezt a fejezetet. Úgy érzem, Attila erre megadja nekem a lehetőséget.

Kapott-e valaha hátrányos megkülönböztetést emiatt?

A közvetlen környezetemben nem, nyilván ismeretlen emberek nagyon könnyen ítélkeznek, de ezzel, bár nyilván fáj, nem tudok mit kezdeni. Senki nem tudhatja, hogy annak idején miért, milyen élethelyzetben vágtam ebbe bele. A műsor egy adott pontján egyébként Attilának is el fogom mondani ezt a kis "titkot", és a nézők is látni fogják, ő hogy reagál erre.

Mit jelent pontosan az, hogy valaki webcam girl? Milyen kéréseket szokott teljesíteni? Vannak-e határok?

Erről nagyon hosszasan tudnék mesélni! Minden ember más és más... Van, aki csak magányos és beszélgetni szeretne, van akit a női test rejtelmei érdekelnek, stb... Általánosságban viszont elmondható, hogy sok ember életéből hiányzik a szenvedély, és ezeken a platformokon igyekszenek ezt a rést betölteni.

Megéri-e ezzel foglalkozni anyagilag?

Amikor elkezdtem, ez volt a legfontosabb szempont, ami motivált. Egyenesbe hozta az életem, senkitől nem függök anyagilag, a magam ura vagyok. Nagyon sok jó embert ismerhettem meg ezáltal, akikre már barátomként tekintek. És ha újra lehetne kezdeni az életet, akkor miattuk újra ugyanezt azt utat választanám.