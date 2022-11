Gabriela Spanic lehet a következő a Nagy Ő

Adta magát a kérdés, hogy mit szól ahhoz, hogy Árpa Attila éppen a Nagy Ő-ként keresi nálunk az igazit, hiszen jól ismerik egymást a sáromos színésszel, miután Gaby a Dancing with the Stars második évadában zsűritagként értékelte őt Stana Alexandra oldalán. Nos, a venezuelai származású világsztár, nem fogta vissza magát és elárulta a Borsnak, hogy milyennek látja a színészt.

Szívesen lenn a következő Nagy Ő Fotó: TV2

„Magasan van a léc...”

"Hogyne emlékeznék Attilára! Ő tényleg minden értelemben maga a Hun! Egyébként is minden tiszteletem és rajongásom a magyar férfiaké. Nálatok minden férfi szokatlanul jóképű, nagyon vonzó. Attila kifejezetten a zsánerem, hiszen szép magas, széles a háta, szép formás a válla és az izomzata. És meg van benne a számomra az egyik legvonzóbb tulajdonság, vagyis humoros, számomra fontos, hogy egy férfi meg tudjon nevettetni. E mellett táncolni is tud, ami egy újabb jó pont nálam.

Szóval összegezném: Árpa Attila egy tökéletes pasi!

- kezdte lapunknak Gabriela Spanic, aki arra a kérdésre is gondolkodás nélkül felelt, hogy szívesen lenne -e a következő Nagy Ő, ha erre lehetősége nyílna. "Természetesen nagy örömmel fogadnék egy felkérést a magyarországi Nagy Ő-be! Ki tudja, talán meg is találnám. Persze azt tudni kell, hogy magasan van a léc. "- kacsintott a világsztár.

Gabriela Spanic Árpáról: "Szép magas, széles a háta, formás a válla" Fotó: TV2

„Izgalmas volt eljátszani a gondolattal”

Árpa Attiláról persze minden jel szerint lecsúszott, hiszen a színész jó úton halad, hogy megtalálja majd a szerelmet a TV2 műsorában. Ennek ellenére felkerestük Attilát, hogy tolmácsoljuk neki Gabriela Spanic gondolatait. "Érdekes történet ez, különösen azért, mert amikor nyilvánosságra került, hogy idén én leszek a Nagy Ő, azt hiszem egy rádióműsorban poénként felvetődött, hogy milyen izgalmas fordulat lenne, ha Gabriela Spanic is bekerülne a 19 hölgy közé.

Persze meglepődtem a felvetésen, de bevallom, izgalmas volt eljátszani a gondolattal.

Szerintem egyébként kicsit igazságtalan húzás lett volna..."- nevetett Árpa, aki egyébként egész jól beszél spanyolul, így nyelvi akadálya sem lett volna a műsoron belüli ismerkedésnek.

„Megpörgetem Gabyt a táncparketten”

"Nyilván jobban örültem volna, ha mondjuk Gaby érkezik hozzám a villába, minta Facundo Aranat küldték volna be"- poénkodott ismét a színész, majd tett egy ígéretet arra az esetre, ha a Dancing with the Stars döntője után összefutna a világsztárral a stábbulin. "Egyet megígérhetek!

Ha lesz olyan szerencsém, hogy találkozunk Spanic kisasszonnyal a döntő utáni partin, megpörgetem a táncparketten...

- fogalmazott sokat sejtetően Árpa Attila.