Nagypapa lett Heller Tamás: „Életem legszebb ajándékát kaptam”

November 19-én töltötte be 76. életévét Heller Tamás. Csodálatosabb születésnapi ajándékot nem is kaphatott volna, ugyanis három nappal korábban jött a világra pici unokája. A színész a Borsnak mesélt először, milyen érzéseket vált ki belőle a nagypapaság.

– Picit reménykedtem, hogy késik és bevárja a születésnapomat, és majd a későbbiekben együtt ünnepelhetjük, de percre pontosan, ahogy ki volt írva, 16-án hajnalban érkezett – kezdte mosolyogva Heller Tamás.

Nagyon vártuk őt, életem legszebb ajándékát kaptam. Sok különös nap van számomra, most már ezt is ide sorolom.

Későn lettem nagypapa, a feleségem pedig nagymama, de reméljük, hogy még jó ideig élvezhetjük ezt a szerepet – mesélte boldogan Tamás, majd felidézte az első találkozást is az unokájával.

Fotó: Heller Tamás/Facebook

– Ahogy hazavitték a fiamék, az első utunk hozzájuk vezetett, hogy személyesen is megismerkedjünk Hannuskával. Megfogdostuk, megpuszilgattuk, teljesen el vagyunk tőle ragadtatva. Gyönyörű! Egyetlen dolog aggaszt, mivel elég későn jött, hogy fogok én vele a földön kúszni-mászni, de fogok.

Egyelőre még óvatosak vagyunk, bármennyire is szeretnénk minden nap látni, amíg picit nem erősödik meg, csak ritkábban látogatjuk.

Rengeteg munkám van, de úgy néz ki, hogy a következő hónapokban több lesz a szabadidőm, amiből bőven jut majd a babázásra is – mondta a színész, akit fia rengeteg babafotóval látja el a boldog nagypapát.

76 évesen is kitűnő egészségnek örvend Heller Tamás. Fia nem lépett édesapja nyomdokaiba, de még van esély arra, hogy a kisunoka követi majd a színészi pályán. Bár egyelőre erről még korai beszélni…

– Amikor a fiam megszületett, épp színpadon játszottam. Tamási Eszterke vezette a műsort, tőle érkezett a szünetben a jó hír. Egyszer csak besúgta a színpadra: megvan, fiú. Kint elárultam, hogy a Péter nevet fogja viselni. Emlékszem, próbálgatta, milyen jól hangzana a színpadon a neve: Heller Péter. Most, hogy megszületett az unokám, a kollégáim is azzal álltak elő, milyen könnyű lesz bekonferálni a Heller Hannuskát. A fiam tévés és zenész lett, hátha a kislány az én pályámat választja. Az is meglehet, hogy az anyukáját fogja követni, szülésznő lesz, és majd sok-sok nagypapát és nagymamát fog megajándékozni unokával – fűzte hozzá érdeklődésünkre.