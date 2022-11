Lebuktak: együtt pihen Dominikán L.L. Junior és Dárdai Blanka

L.L. Junior és Dárdai Blanka, művésznevén Brenka is Dominikán piheni ki a klipforgatás utáni fáradalmakat. Pár napja jelent meg ugyanis első közös daluk és klipjük, mellyel Lakatos Róbert „Roberto” Kálmán emlékének adóznak. Junior 3 évvel ezelőtt veszítette el szerzőtársát, aki egyben producere és menedzsere is volt. A dal azonban mutatja: még most sem dolgozta fel igazán a hiányát.

A Mintha mellettem járnál Junior elhunyt zenésztársának állít emléket Fotó: YouTube

Juniorról és Blankáról jó ideje pletykálják, hogy szerelem szövődött köztük, és noha ők maguk nem vállalták fel a dolgot igazán, egyre több jel utal arra, hogy nem is igazán titkolják: több van köztük, mint munkakapcsolat.

Dominikán pihennek

Most is hasonló a helyzet. Látszólag ugyanis külön töltik az idejüket. De valóban így van ez? Gyanús, hogy ugyanazt az úti célt válaszották mindketten.

L.L. Junior Instagram sztorijában az látható, hogy egy barátjához ment ki a Dominikára egy új projekt miatt. "Hamarosan mindenre fény derül" – írta rapper.

Junior a Karib-térségben nyaral Fotó: Instagram

Dárdai Blanka először a reptérről jelentkezett be útlevelével, és egy szívecskés hangulatjellel tudatta, valószínűleg nem egyedül indul útnak.

Az énekesnő ugyancsak útnak indult a klip megjelenése után Fotó: Instagram

Mint kiderült, épp ugyanaz a sziget volt a célpontja mindkettőjüknek.

Blanka is Dominikát választotta Fotó: Instagram

Legutóbbi Instagram-történetében pedig egy impozáns rózsacsokrot fotózott le, amelyhez sejtelmesen ugyancsak szívecskéket tett. Tegye össze mindenki maga a története, ahogy gondolja...