Kicsoda Dárdai Blanka, aki elrabolhatta L.L. Junior szívét? Ismerd meg velünk a fiatal énekesnőt!

Mint azt korábban megírtuk, L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga véget vetett kapcsolatuknak. Mindketten úgy látták a legjobbnak, ha közös kislányukat külön, de békében nevelik majd fel. Azóta nem egyszer lehetett hallani arról, hogy Junior már tovább is lépett, és egy fiatal, 23 éves énekesnő, Dárdai Blanka mellett találta meg újra a szerelmet.

Sokak szerint L.L. Juniorra újra rátalált a boldogság Fotó: Máté Krisztián

Bizonyíték bizonyíték hátán

Először a Reddit mély bugyraiban látott napvilágot a pletyka, miszerint Junior és Blanka egy párt alkotnak. Ezt azzal is fokozták a rajongók, hogy különböző helyszíneken paparazzi-fotókat is készítettek róluk. L.L. Junior ennek ellenére tagadta, hogy bármi is lenne köztük az énekesnővel. Mint mondta: valóban nagyon csinos és tehetséges lánynak tartja, de nagyon fiatal hozzá. Csupán munkakapcsolat van közöttük, és éppen egy új dallal készülnek a közönségnek – fogalmazott akkor az énekes, akinek a szavaihoz Blanka is csatlakozott: ő is arról beszélt, hogy kettejüket mindössze a munka köti össze.

Sok helyütt látták őket együtt Fotó: Reddit

Előbb-utóbb minden kiderül

L.L. Junior és Blanka azon voltak, hogy ennél többet ne is gondoljon róluk senki, ám több fotó is arról tanúskodott, hogy sok időt töltenek egymás társaságában. Most azonban sokatmondó üzenetváltás tűnt fel köztük Blanka legújabb Instagram-bejegyzésénél.

– Bocsánat, a szívem még itt tart – írta az általa közzétett fotóhoz az énekesnő, amire Junior nem is tudott mit mondani, egyedül egy lángoló szív formájú hangulatjel hagyta el a telefonján lévő üzenet-sávot, amire Blankának úgyszintén elállt a szava és csak három szívecskével tudta kommentálni a rapper rajongásának tárgyát. A Bors megkereste Juniort, aki miután meghallotta, mivel kapcsolatban keressük, udvariasan elnézést kért, és közölte; nem szeretne nyilatkozni a témában.

Kommentekben turbékolnak? Fotó: Instagram

De mit lehet tudni erről a lányról?

Blanka csak úgy bővelkedik pozitív jegyekben. Megemlíthetjük, hogy elragadóan szép, csodálatos göndör fürtjei vannak, lebilincselő hangja van, de ezek csak a külsőségek.

Ezen felül Junior szívének vélt választottja nem más, mint egy igazi konyhatündér. Blanka egy TikTok-csatornát is üzemeltet, ahol rendszeresen osztja meg követőivel a finomabbnál finomabb ételeit. Nem utolsósorban pedig nagyjából 18 évvel fiatalabb Juniornál. Tudni lehet még róla, hogy nemrég ért véget egy kapcsolata. Érdekes tény, hogy ez a szakítás körülbelül ugyanakkor történt, mint L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga között.