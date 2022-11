„Ez oda vissza kell, hogy működjön”– Istenes Bencét csúnyán betámadták Csobot Adél miatt

Poénosan zárta gondolatait Istenes Bence, miután kiírta magából az érzéseit párja, a Dancing with the Stars-győztes Csobot Adéllal kapcsolatban. „Most már nem csak én tudom, hogy milyen csodás ember vagy és mekkora tehetség, hanem az egész ország! Megérdemelted a győzelmet és azt is, ami ezután vár rád” – fogalmazott a műsorvezető, majd egy poént is elsütött: „Mondjuk azért örülök, hogy 4 hónap után végre hazajössz, meg fogsz lepődni mekkorát nőttek a fiúk”

A viccet azonban nem mindenki értette. Sőt, felhánytorgatták Bencének azt, hogy év elején elment az El Caminóra.

Bence, ugye nem felejtetted el, amikor te elmentél meditálni hosszú időre, az alatt az idő alatt is sokat nőttek a fiúk és Adél egyedül volt velük míg te pihentél. Ez oda vissza kell, hogy működjön

– írta az egyik követője.

Úristen, nyilván az a rész humor volt. De amúgy meg Bence 2 hétre vonult el, Adél pedig 4 hónapig csak aludni járt haza. De tök mindegy, látszik, hogy abszolút harmonikus a kapcsolatuk, hiszen 2 intelligens ember nyilván tudja, hogy oda-vissza működik ez. Nagyon durva, hogy azt gondolod ez a kis beszólás akárcsak félkomoly is lehetett

– reagált egy másik rajongó.