Horváth Gréta plasztikai beavatkozásra készül – Egy fájdalmas gyermekkori baleset is közrejátszik a döntésében

A plasztikai beavatkozásokat illetően alapvetően két nagy táborra oszthatóak az emberek: vagy ellenzik a szépségipar felkínálta lehetőségek mindegyikét, vagy átesnek a ló másik oldalára és a legapróbb testi hibát is ezzel a módszerrel tüntetik el. Csak kevesen találják meg az arany középutat, Horváth Gréta azonban jó példával jár elöl.

Gréta úgy döntött, hogy kés alá fekszik

Fotó: Bors

Az Instagram-oldalán kérdezhettek tőle a követői, ő pedig őszintén válaszolt többek között arra is, miért döntött úgy, hogy megműtteti az orrát. Mint elmondta, részben egészségügyi okok állnak a háttérben, emellett egy gyermekkori baleset nyomát is magán viseli, amitől szeretne megszabadulni.

– Nekem nincs bajom a plasztikai műtétekkel. Ugyanakkor nekem is vannak olyan dolgok, amikkel nem vagyok elégedett, de elfogadtam és nem is nyúlnék hozzá. Az orromat illetően hazudhatnám azt, mint sokan mások, hogy nem volt plasztikai beavatkozás, mert sokan nem vállalják ezt fel – kezdte Gréta a Borsnak, aki úgy véli, ezen nincs mit szégyellni, ráadásul felesleges is lenne eltitkolni.

– Nagyon feltűnő lenne, hogy egyik nap ilyen az orrom, egy héttel később pedig teljesen más. Nem szerkesztem magam FaceAppal sem, mert ha ilyesmit használnék, nagyon kellemetlen lenne egy személyes találkozás. Amin változtathatsz, van rá lehetőséged és jobban érzed magad tőle vagy nagyobb lesz az önbizalmad, akkor érdemes meglépni. Nekem mindezek mellett egészségügyi oka is van a beavatkozásnak. Brutál sok orrcseppet használok, gyerekkorom óta gyakran bedugul az orrom, egy sima megfázás is arcüreg gyulladáshoz vezet. Így jött az elhatározás, hogy szeretnék változtatni az orrnyergemen, illetve gyerekkoromban odacsapódott egy hózentróger csatja és az egyik oldalon sokkal jobban kiáll a csont. Nem ez az elsődleges indok, de ha már hozzányúlnak, ezt is orvosolják – magyarázta lapunknak Gréta.