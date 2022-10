Se süti, se tészta, se rizs, se pékáru! Meghökkentő változáson ment keresztül Horváth Gréta

Részletesen írt fogyásáról egyik rajongója kérésére Horváth Gréta. Az influenszer az Instagram-oldalán indított kérdezz-felelek játékot a követőknek.

„IR-em van és ahogy ez kiderült, kaptam egy térképet a testemhez. Sok buta diétát csináltam korábban, azt gondolom, ez is befolyásolta ezt. Nem eszem szénhidrátot, ha eszem, azt is fegyelmezetten. Ahogy most kinézek, abban sok erőfeszítés és kitartás van. Fejben egy nagyon erős nőnek gondolom magam.

Nincs elcsábulás, se sütike, se tészta, se rizs, se pákáru… se nasik

– írta Horváth Gréta.

Hozzátette, saját életmódja van, amit az orvosával rakott össze.

Működik és nem ingadozom súlyban és nem is éhezek! Tökéletes és tartható, nem teher.

– fogalmazott az influenszer, akitől azt is megkérdezték, fél-e az elhízástól.

Nem félek, mert már én tartom kordában!

– válaszolta.

Nem szeretne babát

Horváth Gréta követői kérdésre azt is elárulta, kétlaki életet él párkapcsolata miatt.

„Imádom, hogy sokat vagyok vidéken. Szeretek utazni és imádom azt a részt! Felelősségteljes szülőnek gondolom magam, mivel van egy gyerekem, akit nem lehet ide-oda tépni! Egy gyereknek az állandóság és a rendszer a legfontosabb ebben a korban. Ő az első, az ő lelke és biztonságérzete, utána jövök én és minden más. Fokozatosság a gyerek érdekében elkerülhetetlen”

Amikor pedig arról kérdezték, terveznek-e babát a párjával, azt írta: