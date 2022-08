Kiderült: így telnek a napjai a börtönben Aureliónak

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Aurelio februárban vonult börtönbe, hogy letöltse a három év, öt hónap szabadságvesztését. Több hír is szárnyra kelt arról, milyen az élete a rácsok mögött, többek között arról is szó volt, hogy kivételeznek vele a börtönben.

Fotó: Facebook

Az ügyvédje, dr. Galgóczi Zoltán most tiszta vizet öntött a pohárba.

– Az eltelt közel hat hónapban Aurelio tökéletesen beilleszkedett a büntetés-végrehajtás rendszerébe. A kapcsolatai mind az intézményrendszerrel, mind pedig a rabtársakkal abszolút rendezettek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem kivételeznek vele, mint ahogyan azt egyes sajtóhíradások korábban megfogalmazták – tisztázta az ügyvéd, majd kitért arra is, mivel tölti a mindennapjait Aurelio. – A körülményeivel elégedett, külön örömére szolgál, hogy munkát kapott, ami által hasznossá teheti magát, és az idő is könnyebben múlik. Oktatással kapcsolatos szemléltető eszközöket raknak össze. Mindemellett edz, sokat olvas, illetőleg a könyvét írja, ami elég előrehaladott stádiumban van már.

A börtönben eltöltött idő alatt Aureliónak bőven volt lehetősége végiggondolni a történteket, illetve levonni azokból a tanulságokat.

– A megváltozott életkörülményei számtalan új tapasztalattal és felismeréssel jártak, többek között egyértelmű lett számára, hogy kik azok, akikre számíthat, és kik okoztak csalódást neki. A legnehezebb számára az, hogy rettenetesen hiányzik neki a szerelme, Edit – mondta az ügyvéd, hozzátéve, Edit – aki közel egy éve a bajba jutott valóságshow-hős párja – nemcsak a börtönbe vonulásig támogatta kedvesét, hanem továbbra is kitart mellette.

Aurelio a legjobb barátjának Pumped Gabót tekinti, akivel az utóbbi hónapokban keveset tudott beszélni, ettől függetlenül sokat gondol rá.

– Kapcsolattartói nyilatkozatot küldött ki Pumped Gabónak, akit igaz barátjának tekint. Várja a vele való találkozást – mesélte az ügyvéd.

