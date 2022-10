Titkokat fecsegett ki Aurelio gyermekéről Pumped Gabo

Pumped Gabo híresen szoros barátságot ápol Auerelióval, aki jelenleg a börtönbüntetését tölti. Barátja persze már nagyon várja, hogy újra együtt bandázzanak, bár azzal is tisztában, van, hogy Aurelionak időközben gyermeke született, aki ahogyan azt a Bors elsőként megírta, egy "félrekacsintós", átbulizott éjszakán fogant egy bajai lánytól. Aki történetesen nem a hivatalos barátnője, Edit... Mindezek ellenére, vagy talán éppen ezért, Gabo kitart barátja mellett és nagyon igyekszik, hogy végre felkerüljön a kapcsolattartói listára, hogy ne csak levélben kaphasson hírt cimborájáról.

Fotó: Szabolcs László

"Hallottam róla egy-két dolgot a börtönből.

Jól van és egyébként kaptam tőle egy levelet is, amiben leírta, hogy egész jól beilleszkedett és jófejek vele a rabtársai is.

Azt is leírta, hogy nagyon szeret engem és nagyon várja már, hogy újra találkozzunk. Sajnos a kapcsolattartó státuszt nem kaptam meg, de pár napja összefutottam valakivel, akit hívhat is a rácsok mögül és ő is megerősítette, hogy Aurelióval minden a legnagyobb rendben van, már a körülményekhez képest"- mesélte egy néhány nappal ezelőtti díjátadó gálán a netes híresség, akit egyébként szintén meglepett a hír, hogy országos cimborája időközben apa lett.

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

"Ugye most született egy gyereke is, amiről egyébként én sem tudtam, de annak nagyon örülök, hogy a lány is és a pici is szépek. Mondjuk az, hogy volt kint közben egy barátnője, az annyira nem jó, no de mindegy is. Szeretett volna gyereket a barátnőjétől, az nem jött össze, de az univerzum dolgozott és ahonnan elvett, oda vissza is adott. Én örülök neki és képeken már láttam is a picit. Egyébként ha úgy van, bölcsibe szívesen elviszem néha és el is megyek érte"- ajánlotta fel segítségét barátjának Pumped Gabo.