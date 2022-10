Durván visszautasította Harry herceg Vilmos békülési ajánlatát, két szóval rázta le

Kérdéses, helyreállhat-e valaha is igazán Harry és Vilmos herceg kapcsolata. Noha II. Erzsébet halála után úgy tűnt, hogy közelebb kerültek egymáshoz, Harry hamarosan megjelenő életrajzi könyve garantáltan olaj lesz a tűzre, ráadásul sokak szerint a jelenlegi béke is inkább csak tűzszünet, méghozzá az is csak kifelé mutatott. A testvérek korábban idillinek tűnő kapcsolata akkor bomlott meg, vagy legalábbis a nyilvánosság akkor szerzet róla először tudomást, amikor Meghan Markle és férje 2019-ben visszatértek afrikai látogatásukról. Ekkor egy interjúban Harry úgy fogalmazott, ő és felesége nehezen viseli a nyomást, ami rájuk, mint a brit királyi család nehezedik, Vilmossal való kapcsolatát pedig úgy jellemezte: vannak jó napok és rossz napok.

Ne feledjük: ekkor már csak hónapok vannak hátra Harryék döbbenetes bejelentéséig, melyben hátat fordítottak az uralkodói életnek.

Egy frissen megjelent leleplező könyv, a Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown szerint az interjút követően Vilmos felvette a kapcsolatot Harryvel, és találkozót javasolt, hogy kibeszéljék a dolgokat. Harry nyitott volt a dologra, ám tartott tőle, hogy a palota, nevezetesen Vilmos személyzete kiszivárogtatja a sajtónak a találkozó hírét, így amikor megtudta, hogy Vilmos mindenképp szól erről a titkárnőjének – hiszen le kell mondania, agy át kell helyeznie emiatt több programját –, Harry nyersen és röviden egyszerűen annyit üzent:

Ne gyere!

Alighanem ez a két rövid szó volt az, ami igazi fordulópontot jelentett. Ugyan nem érdemes a "mi lett volna, ha" jellegű kérdésekkel komolyan foglalkozni, mégis felmerül az emberben: ha ekkor találkoznak, alighanem még időben rendezhetik a köztük lévő nézeteltéréseket.