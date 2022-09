Most derült ki: Nem is akkor született Meghan Markle kisfia, mint eddig hittük

Alighanem komoly vihart fog kavarni az az októberben megjelenő könyv, ami a brit királyi család titkait szándékozik felfedni. Az eddig napvilágra került részletek azt sugallják, elég sok szennyest tereget majd ki a família életére jól rálátó szerző, Valentine Low a Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown című irományban. Annyi bizonyos: Meghan Markle már most nem lehet túl boldog. Low nemes egyszerűséggel nárcisztikus szociopatának bélyegezte Harry herceg feleségét, aki állítólag úgy házasodott, hogy meg volt róla győződve: ő lesz majd Nagy-Britannia Beyoncéja. Aztán hatalmasat koppant, amikor szembesült azzal, hogy ez egyrészt koránt sem lesz így, másrészt rengeteg szabálynak kell megfelelnie, gyakorlatilag az egész életét a protokoll határozza majd meg innentől.

Meghan nem igazán arra számított, ami a királyi családban fogadta Fotó: AFP

Low felteszi a kérdést: vajon a néhai királynő személyi titkára, vagy épp Károly tanácsadója észrevette-e, hogy Meghan milyen boldogtalan, és tettek-e ez ügyben valamit, szóvá tették-e a család tagjainak, vagy a nő iránt érzett unszimpátia erősebbnek bizonyult.

Megtévesztették a közvéleményt

Nem egyszerű megítélni Meghan Markle-t. Egyrészt teljesen másra számított, amikor bekerült a családba, másrészt hatalmas figyelem irányult rá, aminek a súlya alatt óhatatlanul megroppan az ember. Épp ezért alkalmaztak a palotával együtt olyan trükköket, amik segítettek picit rajta – fedi fel Low. Ilyen volt Harry és Meghan első gyermekének, Archie-nak a születése is. Ekkoriban a sajtó lyannyira rá volt állva a hercegnére, hogy úgy döntöttek, a szülésnél megvezetik a közvéleményt.

Amikor ugyanis kiadták a hivatalos közleményt, hogy Meghan elkezdett vajúdni, valójában a kis Archie már nyolc órával korábban világra jött – ezzel a trükkel biztosítottak az újdonsült anyukának egy szusszanásnyi időt.

