Pápai Joci: 18 év kellett ahhoz, hogy elérjem az álmaimat

Tizennyolc éve ismerte meg az ország a Megasztárban. Hogyan látja a mai önmagát lassan két évtized múltán?

Fiatal, kiforratlan és nyers voltam, nekem időre és tudatosságra volt szükségem a pozitív változáshoz, de nyilván a sok nehézség is befolyásolt. Kellett az akarás, hogy fejlődőképes legyek, és ne adjam fel, ne álljak meg a dalok írásában. A folyamatos gyakorlás és a színpadi jelenlét, a hit, a zene szeretete segített a céljaim, a vágyaim elérésében. A koncertjeimen is van egy szegmens, ami erre tér ki. Ha akadályokat gördít is elénk az élet, óriási dolog, ha azt csinálhatod, amit szeretsz. Talán szerencse is kell hozzá, de mivel én 35 éves koromban lettem sikeres, az én esetemben erről nem beszélhetünk. Nem mindenki tudja azonnal elérni az álmait, nekem 18 év kellett hozzá.

A siker, a pénz sok esetben akaratlanul is megváltoztatja az embert. Volt olyan az életében, amikor vissza kellett rántania magát a talajra, hogy emlékezzen, hol kezdte?

Amikor 2017-ben sikeres lettem, az volt a kérésem a családomhoz és a barátaimhoz, ha bármilyen negatív változást észlelnek rajtam, ne finomkodjanak velem, azonnal jelezzék. Viszont az is igaz, nem mindegy, ki mondja és milyen hangnemben teszi. Sajnos nagyon sok irigy ember van, éppen ezért nekem kellett jó helyre tennem a rosszindulatú megjegyzéseket. A sikerrel sok minden megváltozik, egy idő után pedig úgy is látszódhat, hogy elszállt. De azt sosem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttünk.

Jocinak az őszi-téli időszakban jut a legtöbb ideje a családjára Fotó: MTI

Egy zenésznek mindig nagy öröm, ha a gyermekei a nyomdokaiba lépnek. Szíve mélyén ön is ezt szeretné?

A lányom nagyon szereti a zenét, de nem énekel, nincsenek ilyen ambíciói. Ellenben a fiam már kétéves korától dobol, gitározik, szeret táncolni, jó hangja van, de el kell kezdenie ezzel komolyabban foglalkozni, mert lassan kifut az időből. Apaként az az elsődleges feladatom, hogy abban támogassam a gyerekemet, amit ő szeretne csinálni. Ha úgy dönt és az lesz a vágya, hogy zenész vagy előadó váljék belőle, akkor ebben állok mellette. Ha mégsem, azt is el tudom fogadni, mert pontosan tudom, a zenész szakma és a vele járó életvitel mekkora stresszel jár. Minél feljebb lépünk a ranglétrán, annál nagyobb a feszültség, nem biztos, hogy ez hosszú távon jó, és mindenki bírná.

Múlt héten startolt a Sztárban sztár leszek! élő show-ja. Sűrű hónapok elé néz?

A koncertek szezonjának így októberben vége. A műsor, bár nagyon szórakoztató, de ez is munka, és szeretek dolgozni, utálom a semmittevést. Számomra ez egy kedvenc időszak, ugyanis ilyenkor alkotó fázisban vagyok, picit felengedhetek, más tempót diktálok magamnak, másképpen osztom be az energiáimat. Sokkal több idő jut a családomra, tartalmasabb időket tudunk együtt tölteni, így ezeknek a hónapokban is megvannak a szépségei.

Idén már harmadik alkalommal ült a Sztárban sztár leszek! mestereinek székébe Fotó: TV2

Az első évadban az ön versenyzője, Békefi Viki győzött. Idén is hasonló eredményre számít?

Talán a mestertársaim nevében is kijelenthetem, hogy mindnyájunk célja a győzelem. Ebben a periódusban nem lehet megítélni, de még megsaccolni sem, hogy idén ki kapja meg 2022 legsokoldalúbb előadója címet. Láttunk már olyat, hogy első helyről került valaki az utolsóra, és ez fordítva is igaz. Az viszont tény, hogy kivétel nélkül mindenki rendkívül tehetséges, rossz éneklésről nem, inkább gyengébben sikerült produkciókról tudunk csak beszélni.

A szakmai segítségen kívül mivel tudja támogatni a versenyzőit?

Mindenkinél más, de azt látjuk, hogy kinek mi a gyengesége, melyik területen frusztrált, ezért speciálisan nyúlunk a versenyzőkhöz. Bevált módszert nem tudok mondani. Jó látni, és leírhatatlan érzés, ahogy a segítségemmel másokat szárnyalni láthatok. Pont ezért vállaltam el ezt a műsort. Mindig meg tud hatni egy-egy tehetség, és remélem, még sok ilyet élhetek át.

Október 9-én indult az első élő show. Joci már egyszer nyert, idén is az a vágya Fotó: TV2

Kökény Daninak adott újabb lehetőséget Kálóczi Réka váratlan távozása miatt. Esetleg azért, mert lát párhuzamot az életük között?

Annyi biztosan közös, hogy ő is annyira akarja csinálni, mint amennyire 18 évvel ezelőtt én is akartam. Ez egy kiút, segítség lenne számára, legalábbis lelkileg biztosan. Nekem is a zene szeretete tudott igazából boldogságot adni, szerintem Daninak is. Ugyan én más típusú fiatal srác voltam, én tele voltam energiával, erővel, jókedvvel, mindig a középpontban álltam. Ellenben ő egy visszahúzódó fiatalember, de ezzel sincs az ég világon semmi gond, így is elérheti a vágyait.