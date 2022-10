Kiderült, mihez kezdett Molnár Gusztáv exe a válás után

Fizikai és lelki bántalmazás, érzelmi zsarolás, zaklatás volt a része az elmúlt két évben Fazekas Viviennek, aki ma már csak papíron a felesége Molnár Gusztáv színésznek. Ahogy arról lapunk is többször beszámolt, Vivien és Gusztáv kapcsolata a pandémia idején kezdett komolyan megromlani, a bezártság és a munkanélküliség a színészt nagyon mélyre taszította, egyre többet kezdett inni…

Nagy szerelem volt az övék, de szomorú vége lett az alkohol miatt

Az alkoholproblémákat az első időben sikerült ugyan lepleznie, de miután az előző kapcsolatából született kisfiát fizikailag bántalmazta, napvilágra kerültek az illuminált állapotban elkövetett megdöbbentő cselekedetei. Innen már nem volt visszaút – hiába fogadkozott Gusztáv, hogy elvonóra megy –, a házassága is zátonyra futott, Vivien a sokadik fenyegetés és zaklatás után faképnél hagyta.

Rájöttem, hogy nem vagyok egyedül

A fiatal édesanya számára a megnyugvást a nyár vége hozta el, ekkorra szűntek meg végleg Gusztáv zaklató hívásai, így végre volt elég ideje az előző kapcsolatából született kisfiával és saját magával foglalkoznia. Az élete azonban teljesen megváltozott, új célok születtek, melyeket érdekes módon pont annak a pokoli két évnek köszönhet, amit csoda, hogy ép elmével túlélt.

– Miután megjelentek az újságokban a rólunk szóló cikkek, melyeknek a többségét szégyelltem és viszolyogtam tőle, egyre többen kerestek meg azzal, hogy ne adjam fel, mert az ő életükben is van egy agresszív alkoholista, vagy egy baleset, vagy egy haláleset, egy mérgező kapcsolat, és kérés nélkül megosztották velem a történetüket azért, hogy lássam, nem csak velem történhet ilyesmi – mondta a Bors megkeresésére Fazekas Vivien

– Akkor jöttem rá arra, hogy nem vagyok egyedül. Ez felszabadító érzés volt, ami olyan sok energiát adott, hogy spontán megszületett bennem az ötlet: elég a szenvedésből, az önsajnálatból, most aztán begyújtom a rakétákat és ezerrel belevetem magam a munkába, és természetesen a kisfiammal való közös életbe. Emellett pedig belevágok egy új projektbe is, ami a ,,Merj lépni!” nevet kapta.

A bátorsága másokat ösztönöz

Fazekas Vivien azt meséli, hogy csak nemrég ismerte fel, hogy amit tett - vagyis, hogy volt benne elég erő és elhatározás, hogy kilépjen egy mérgező kapcsolatból -, az mások számára példa lehet.

– Amit tettem, az másokat is arra inspirál, hogy meg merjék tenni, amihez eddig nem volt elég bátorságuk. Merjenek kilépni egy rossz kapcsolatból, egy rossz munkahelyről, vagy például befejezzék az önsajnálatot egy súlyos baleset után és jussanak arra az elhatározásra, hogy felépülnek... – magyarázta Vivien, majd így folytatta: – A ,,Merj lépni” közösség olyan emberek találkozóhelye, ahol egymást bátoríthatjuk egy-egy komoly magánéleti döntés meghozatala előtt. A projekt már elindult, első körben azoknak az embereknek köszönhetően, akik levélben kerestek meg és mesélték el a történetüket. Én ezeket a sztorikat összegyűjtöm, első körben az Instagramon készítünk belőlük interjúkat, melyeket elérhetővé teszünk bárki számára. Ha csak egy ember úgy érzi majd a mi történeteinket hallgatva, hogy ez neki is sikerülhet, már megérte. Az egyik nagy példaképem egyébként Judy a Groovehouse-ból, aki fantasztikus karriert futott be a szörnyű balesete után – tette hozzá Vivien.

Gusztáv eltűnt az életéből

A fiatal édesanya támogatóra is talált, a projektje úgy megtetszett egy autókereskedés tulajdonosának, hogy kapott használatra egy vadonatúj, meggypiros autót, hogy azzal járja az országot.

– Elmondhatatlanul hálás vagyok az autóért, az enyém pont nemrégiben romlott el, az új projekttel viszont napi szinten kell városról városra járnom – mondta Vivien. – Szívmelengető, hogy volt valaki, aki mindjárt az első lépéseknél mellém állt, vagyis hisz abban, amit csinálok. Ez mindennél többet jelent egy megtépázott önbizalmú embernek…

Fazekas Vivient természetesen arról is megkérdeztük, hogy a volt férje – akiről mostanában kevés hír érkezik, így elképzelhető, hogy éppen egy elvonón tartózkodik –, jelentkezett-e nála az utóbbi időben?

– Szerencsére nem – válaszolta a fiatal édesanya. – Semmi hírem felőle, de nem is szeretném, hogy legyen. Az életemnek az a szakasza hála istennek lezárult.