Betelt a pohár Molnár Gusztáv feleségénél: Ki kell takarítanom a férjemet az életemből

Bár hetekkel ezelőtt bejelentette Fazekas Vivien, hogy nem akar többé házasságban élni Molnár Gusztávval, a színész még mindig nem fogadta el az egykori kedvese döntését és igyekszik azt minden eszközzel megváltoztatni azt.

A fiatal édesanya azonban megingathatatlan, nem kér többet az alkoholgőzös estékből, a fizikai és verbális erőszakból. Számára lezárult egy fejezet, mostantól a jövőre koncentrál. Az új életkezdés azonban nem könnyű, pláne azért nem, mert naponta kap idegen férfiaktól leveleket, akik a szerelmére pályáznak.

Nagy szerelem volt az övék, de tönkretette az alkoholfüggőség

Az alkohol rabjává vált

Bár a páros házassága idillinek indult, nagyon rövid idő alatt romlott el minden. Molnár Gusztávot és felesége, Vivien a koronavírus-járvány alatt szinte munka nélkül maradtak, idén márciusban elveszítették kisbabájukat, majd Gusztit bipoláris személyiségzavarral diagnosztizálták és az is kiderült, hogy elvesztette az alkohol felett a kontrollt, teljesen a rabjává vált. A bajokat csak fokozta, hogy Gusztit az előző kapcsolata, gyermeke édesanyja, Dancsecs Ildikó gyermekbántalmazásért feljelentette, mert elmondása szerint a színész megütötte a közös fiúkat, a most kilenc éves Benedeket. Nem is akárhogy: a gyermek elmesélése szerint az apja akkor ittas volt, és a kocsiban elaludt, de mivel nem volt bekötve, ezért többször rádőlt.

- Amikor a fiam megpróbálta lelökni magáról, Guszti először felpofozta, majd ököllel ütötte a lábát és kiabált vele – mesélte a sajtónak Ildikó. Benedek ekkor hívta segítségül az anyját telefonon, aki a telefonbeszélgetés alatt azt hallotta, hogy valaki üvöltözik a háttérben…

Fotó: Life

Rémálommá vált házasság

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy szinte pillanatok alatt fordult át Vivien és Guszti boldog házassága egy valóságos rémálommá. Az elmúlt hetekben Vivien felszívta magát, igyekszik minden kapcsolatot megszakítani a volt férjével, és csak magára és a most hétéves kisfiára koncentrál. A lelki gyógyulásának azonban nem tesz jót, hogy férfiak tucatjai bombázzák őt levelekkel, ismerkedési szándékkal.

– Nagyon aranyosak, hogy írnak nekem, de köszönöm szépen, egyelőre nem kérek belőlük, eleget kaptam az élettől az elmúlt időszakban

– mondta a Bors megkeresésére, Molnár-Fazekas Vivien, majd így folytatta: – Egyszer talán majd eljön az idő, hogy ki tudjam nyitni a szívem. Az új választottamnak azonban nagyon sokat kell tennie azért, hogy megbízzak benne. Talán érthető ez, hiszen egy olyan kapcsolatból jövök, ahol fizikai és mentális bántalmazás áldozata voltam, ahol az adott szónak – mint később kiderült –, nem volt hitele. Sajnos ez nagyon sokáig bennem lesz, biztos vagyok benne, hogy az elején mindenkit szúrós szemmel méregetek majd, a hibáit fogom keresni, mert teljesen elvesztettem a bizalmamat. Az biztos, hogy az agresszió csírája sem lehet jelen abban a férfiban, akit majd megszeretek.

„Egy tetoválás is segít”

Molnár Vivien azt is elmondta, hogy hol tart most a válása Molnár Gusztávval:

– A papírokat beadtuk, de ő nem akarja ezt tudomásul venni, a mai napig minden egyes nap megpróbálja felvenni velem a kapcsolatot. Ez fárasztó és frusztráló egyszerre, a családom és a barátaim a bástyám, ők segítenek abban, hogy megmaradjon még ebben a helyzetben is a lelki békém. Illetve most már egy tetoválás is segít – tette hozzá.

A három madarat ábrázoló tetoválása segíti a lelki gyógyulásban

– A napokban magamra tetováltattam egy számomra nagyon kedves motívumot, három madarat. Ők a béke, a szabadság, a függetlenség a hit és a remény jelentését hordozzák számomra. Ez a varrás is az új életem egyik első lépése, a második pedig az lesz, hogy ki kell takarítanom az életemből Gusztit.