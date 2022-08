Kitálalt a válásról Molnár Gusztáv felesége: Nőkkel csetel szexuális témákról és találkozókról

Nem bírja tovább a megaláztatást Molnár Gusztáv színész felesége. Fazekas Vivien csütörtökön jelentette be a közösségi oldalán, hogy véget ért a házasságuk.

Azt gondolom, mindent megtettem Gusztiért, amit lehetett, de ami most megy, azt már nagyon nehezen viselem. Tegnap az anyukája telefonjáról kaptam üzenetet, miszerint Guszti meghalt, amiről tudtam, hogy nem igaz, csak így akarta felhívni magára a figyelmet, így akart engem elérni – mondta a Blikk-nek Vivien.

Hozzátette, amíg Gusztáv az elvonón volt, ő kezelte a közösségi oldalait.

A telefonom folyamatosan pittyeg, mióta kint van, és azt látom, hogy nőkkel csetel szexuális témákról és találkozókról. Úgy érzem, kérjen akkor tőlük segítséget, mert ezt én befejeztem. Nem tudom mit kellene még elviselnem, de ennél több megaláztatást nem tűrök el – mondta Vivien.

Molnár Gusztáv a laptól értesült arról, hogy véget ért a házassága.

Ez most meglepett... Nem láttam, amit Vivi kiírt és nem is beszéltem most vele – mondta a színész.