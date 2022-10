Iván Bence: Nem akarom sajnáltatni magam!

Aki valamiben más, azt rengeteg sérelem éri az életben. Az elmúlt időszakban több fiatalt is érte az iskolában bántalmazás. Szeptember elején egy kislány a vonat elé lépett a sok zaklatás miatt, azóta szerencsére jobban van, de sajnos ez nem egyedi eset. Ezt jól tudja a Dancing with the Stars paralimpikon úszója, Iván Bence is. Már alsó tagozatban megnézték és zaklatták a nagyobb gyerekek, ami negatívan érintette. Azonban 14 évesen az úszásban megtalálta a kiutat.

Minden hétköznap azt hallani az emberektől, hogy milyen vagy, az mély lenyomatot hagy az emberben. Ugye ott volt a hétvége, de az csak két nap, attól még a másik ötön ugyanúgy lenéztek, és ugyanúgy bántottak

– mesélte Bence és lapunknak azt is elmondta, hogy nagy kihívás volt számára ennyire megnyílni a TV2 táncos műsorában.

