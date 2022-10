Iván Bence a mindenki szemébe könnyeket csaló táncról: Ez volt az én pillanatom!

Iván Bence parasportoló, avagy ahogy ő hivatkozik magára, kisember, már a legelején kijelentette: nem bohóckodni jön a Dancing With The Stars műsorába. Ezt a szombat esti adással is bebizonyította: Stana Alexandrával közösen előadott showtáncuk után szem nem maradt szárazon: a közönség, a zsűri, Stohl András műsorvezető, és persze maga a két táncos is elérzékenyült, sőt, a sztárvendég Facundo Arana is meghatódva a szemét törölgette.

Táncuk egyszerre volt rettentően személyes, és a végére nagyszabású is Fotó: Vaskó Tamás

A páros az élő show után adott interjút.

– Úgy voltam ezzel a tánccal, hogy mindig van egy pillanat ebben a műsorban, mikor mindenki azt hiszi, hogy ez az ő pillanata lesz.

Én úgy gondolom, hogy ez volt az én pillanatom

– jelentette ki Bence, hozzátéve: tudta, hogy meg kell ragadnia a pillanatot, és a lehető legjobban kell eltáncolnia a koreográfiát. Úgy érzi, ez sikerült is.