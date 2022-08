A Dancing with the Stars kisembere: Akkor is mi leszünk a legnagyobbak!

A paralimpikon úszó kétségtelenül a legkülönlegesebb megjelenésű versenyzője a Dancing with the Stars harmadik évadának. A kisember pontosan tudja, hogy a megjelenése nem hétköznapi, de már most biztos benne, hogy képes lesz gyorsan meggyőzni a nézőket arról, hogy ő nem a műsor bohóca, hanem az egyik legelhivatottabb versenyzője.