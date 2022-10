Mindenki megkönnyezte Stana Alexandra és Iván Bence táncát

Nem véletlenül jelentette ki korábban Iván Bence parasportoló, hogy győzni jött a Dancing With The Stars műsorába, és nem pedig bohóckodni. Már az első műsorban is bebizonyította, hogy igenis itt a helye, de mostani tánca Stana Alexandrával még inkább bebetonozta pozícióját, már csak azt tekintve is, milyen mély érzelmeket váltott ki mindenkiből. Gyakorlatilag nem volt ember, aki ne könnyezte volna meg a táncukat: még Facundo Arana és Stohl András is a szemét törölgette, de a két táncos is elérzékenyült a zsűri előtt állva.

A sztárvendég Arana is megkönnyezte a látottakat

A páros egyébként A legnagyobb showman című musicalt keltette életre a TV2 stúdiójában.

Itt pedig produkció utáni szívszorító pillanatok láthatóak: