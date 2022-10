Gyilkosság helyszínén aludt Gáspár Győző

Hajnali kettőkor kellett bekönyörögnie magát Gáspár Győzőnek és Beának egy szállásra, amiért nem tudtak fizetni, hiszen az Ázsia Expressz versenyzőinél nincs pénz… A szállásvadászat az egyik legnehezebb feladat a játékban egyébként, mivel a hazai hírességeknek a helyieket kell meggyőzniük arról, hogy legalább egy éjszakára fogadják be őket.

A kaland folytatódik... De nem úgy, ahogy Győzőék elképzelték Fotó: Bors

Az ingyen szállásnak viszont meg van az ára: általában olyan minőségű (ha lehet egyáltalán ezt a kifejezést itt használni) éjszakai menedéket ajánlanak fel, ahova az ember tényleg csak a legszűkösebb időkben fogad el. Az Ázsia Expressz szerdai adásában végre a nézők is betekintést nyertek abba, hogy pontosan miről is van szó: a Gáspár házaspárt egy Amman külvárosában élő panziótulajdonos fogadta be. Bár a helyi férfi nagyon udvarias és kedves volt, amit Győzikéék kaptak, arra egész életükben emlékezni fognak.

A szállás ingyen volt, első ránézésre pedig elfogadható

Íjjjajjj, tiszta húgy az ágy Bea!

– mondta a műsorban Győzike a szobába érkezésük után egy perccel, amikor felhajtotta a takarót az ágyon – Nézd már Bea, ez be van pisilve!

– Na jól van, ezt ingyen kaptuk – válaszolta Bea asszony, aki felsikított, amikor azt látta, hogy Győző lehajol az ágyon, hogy megszagolja a gyanús foltot.

Győzike azonnal kiszúrta a vizeletfoltot a lepedőn

– Idióta! – kiabálja a férjének Bea, de Győző ezen is csak nevetett… Olyan fáradt volt ugyanis fizikailag és mentálisan is, hogy már csak nevetni tudott.

– Hát, hogy milyen éjszaka vár ránk, mivel fáradt vagyok, már tök mindegy. Csak aludjak valamennyit – mondta a kamerába elcsigázottan Gáspár Bea.

Ami az adásból kimaradt

A házaspár már Magyarországon van, telefonon kerestük meg Győzőt, hogy meséljen bővebben erről az ominózus éjszakáról. A celeb szívesen megosztotta velünk a tapasztalatait, amit azonban mondott, arra nem lehettünk felkészülve:

– Az csak egy kis részlet, amit a kamera látott – kezdte Győzike – Mi Beával, Mo és Fanni, négyen aludtunk abban a hotelben két egymás melletti szobában… Ha hotelnek lehet nevezni…. Az ágyunk úszott a húgyban, még friss volt, fel sem száradt. Mo-ék szobájának a falán vérfoltok voltak! Megkérdeztük a helyi embert, hogy mi az a folt, mire azt mondta, hogy ne törődjünk vele, itt volt egy gyilkosság, itt halt meg ebben a szobában egy ember, de már elvitték, nincs semmi baj. A földbe gyökerezett a lábunk – mondta Győző, majd így folytatta:

Vérfoltok a falon

– Nem volt hova mennünk, hajnali két órakor már hol keressünk másik szállást? Én egész éjszaka nem aludtam! Féltettem Beát és Fanniékat is, és esküszöm éreztem a szellemet a szobában! Rettegtem, életem legborzasztóbb éjszakája volt.

Győző azt is elmesélte, hogy mit beszélgettek reggel a tulajdonossal.

A fickó elmondta, hogy náluk az a szokás, hogy kéthavonta cserélnek ágyneműt!

– mondta undorodva a híresség, majd hozzátette: – A WC-re úgy lehetett csak kimenni, hogy attól féltél, hogy a cipődet megrágja valami állat. Olyan sok állat volt a hotelben, mint egy állatkertben! Volt csúszómászó, ízeltlábúak….minden. Rettenetes élmény volt!